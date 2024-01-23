تم العثور على 8 جثث على شاطئ في جنوب تركيا خلال الأيام الستة الماضية وذلك وفقًا لتقارير تلفزيون خبر تورك ومكتب حاكم أنطاليا.

ويُعتقد بأن معظم هذه الجثث تعود لأشخاص كانوا على متن سفينة مهاجرين مفقودة خلال رحلتها من ساحل بين لبنان وسوريا إلى قبرص.

اكتشاف 8 جثث على شاطئ تركيا تعود لمهاجرين مفقودين في رحلتهم إلى قبرص

وقد أفادت تقارير تلفزيون خبر تورك بأن السلطات في أنطاليا عثرت على جثتين لرجل بالغ وطفل في منطقتي مانافجات وألانيا يوم الأربعاء.

وقد عُثر على 3 جثث أخرى في نفس المنطقة يوم الخميس، وجثة سادسة يوم الأحد.

وفي وقت لاحق فقد تم العثور على جثتين إضافيتين على شاطئ فندق في منطقة سيريك يوم الإثنين، مما يرفع إجمالي عدد الجثث المُكتشَفة إلى 8.

وفي بيان صادر قبل اكتشاف الجثتين الأخيرتين فقد أفاد مكتب الحاكم المحلي بأن إحدى الجثث تعود لمواطن أمريكي كان مفقودًا وأنه سوف يتم إجراء الفحوص الشرعية عليها.

وقد أوضح المكتب بأن الجثث الخمس الأخرى قد تعود لأشخاص كانوا على متن السفينة التي كانت تتجه إلى قبرص.

وقد أشارت سجلات الأرصاد الجوية خلال الأسبوع الماضي إلى أن السفينة ربما غرقت، وتم جرف الجثث شمالًا باتجاه تركيا بواسطة الأمواج.

وقد أفاد مكتب الحاكم بأن السفارة اللبنانية في أنقرة أبلغتهم بأن سفينة تحمل حوالي 90 شخصًا غادرت الساحل بين لبنان وسوريا في 11 ديسمبر 2023، وتم فقد الاتصال بها بعد ساعات قليلة من الإبحار ولم يُعرف مصيرها منذ ذلك الحين.

وأضاف المكتب: (تم التوصل إلى أن الأحذية والملابس التي كانت ترتديها الجثث الخمس الأخرى صُنعت في سوريا).