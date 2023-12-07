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اكتشاف درع واقٍ أميركي يعود لعام 1963 في قطاع غزة ومعاناة الجيش الإسرائيلي من نقص في التجهيزات العسكرية

عبد الرحمن عياد

تم توزيع سترات واقية قديمة على الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية في قطاع غزة وهذا لم يكن مجرد تعبير مجازي بل حدث فعليًا لأحد جنود الاحتياط.
ووفقًا لمراسل (سكاي نيوز عربية) فقد اكتشف الجندي تعليمات استخدام لدرع واقٍ تم تزويده به من قبل الجيش وكان عليها اسم قاعدة أميركية حيث تم إرسال الدروع منها إلى فيتنام وتم إنتاجها عام 1963.

وقد تم توزيع هذه الدروع القديمة التي تمتلك عمرًا يزيد عن 60 عامًا على عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يشارك حاليًا في القتال في غزة.

 

الدروع تعود إلى حرب فيتنام
الدروع تعود إلى حرب فيتنام

 

وقد نشر موقع (زمان يسرائيل) صورًا للدرع الواقي وتعليمات استخدامه التي وضعها الجيش الأميركي وتظهر عليها سنة الإنتاج 1963.

لا يُعرف بوضوح ما إذا كانت هذه الدروع جزءًا من صفقة لتوريد معدات عسكرية جديدة لإسرائيل أم أنها كانت مخزنة في الجيش لفترة طويلة.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الدروع الواقية من الرصاص وخاصة مع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي في ظل تصاعد القصف والعمليات البرية في قطاع غزة.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة ومعدات القتال لإسرائيل وقد أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء استقبال الطائرة رقم 200 في جسر جوي أقامته الولايات المتحدة لتقديم المساعدة العسكرية لحليفتها في حربها على غزة.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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