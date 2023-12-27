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اكتشاف المشتبه بهم في تفجير السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

عبد الرحمن عياد

تم رصد شخصين مشتبه بهما عبر كاميرات المراقبة في محيط السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وذلك بعد وقوع تفجير يوم الثلاثاء.
ووفقًا لتقرير تلفزيون (إنديا تودي) فقد تم العثور بالقرب من موقع الانفجار على رسالة مطبوعة موجهة للسفير الإسرائيلي وملفوفة بالعلم الإسرائيلي.

وتحمل الرسالة التي كتبت باللغة الإنجليزية وصدرت عن تنظيم يعرف بـ (Sir Allah Resistance) وهو تنظيم غير معروف، انتقادًا لتصرفات إسرائيل في غزة وتهديدًا بالانتقام، وتعمل مصادر (إنديا تودي) حاليًا على تتبع وتحديد مكان المشتبه بهما والقبض عليهما.

وفي الوقت نفسه تقوم شرطة نيودلهي بتحليل لقطات الكاميرات القريبة للكشف عن أي أدلة تؤدي إلى المشتبه بهم المحتملين.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الموظفين.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن استعدادها للتعاون مع السلطات الهندية في التحقيق بسبب الانفجار بهدف تحديد المسؤولين عن الحادث وتوفير الأمن والسلامة للجميع.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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