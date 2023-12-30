“اعتقدوا أن الأمر فخ وخدعة” الجيش الإسرائيلي يكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول مقتل الرهائن الثلاثة

قام الجيش الإسرائيلي بالكشف عن بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بمقتل الرهائن الثلاثة الذي كانوا محتجزين لدى كتائب عز الدين القسام بنيران الجنود الإسرائيليين.

اكبر نفق للمقاومة تكتشفه إسرائيل .. مصدر الصورة جريدة الصحيفة

حيث تعرض الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة لحالة من الضغوط الكبيرة من قبل عائلات الرهائن المقتولين، وذلك من أجل إعلان النتائج التي توصل لها إسرائيل وتوضيح كيفية قتل تلك الرهائن ومن المسئول عن هذا الأمر.

يذكر أنه قد خرج 3 رهائن إسرائيليين من أحد الأنفاق بقطاع غزة في الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 حاملين الرايات البيضاء ويقومون بالتحدث باللغة العبرية، إلا أن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم مما تسبب في مقتلهم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى عائلات تلك الأسرى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن تحمله مسؤولية تلك الحادث، وأضاف أن الجنود الذين قاموا بإطلاق النيران على هؤلاء الرهائن قد قاموا بانتهاك القواعد العسكرية الخاصة بالاشتباك، إلا أن نواياهم لكم تكن خبيثة.

وقد صرحت الصحيفة الأمريكية الشهيرة “نيويورك تايمز” يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 بأن التفاصيل الجديدة التي تم الإعلان عنها هي تتمثل في وجود فجوة زمنية بين إطلاق النار من الجنود الإسرائيلين على الرهينتين الأوليين والرهينة الثالثة “حيث تبلغ تلك الفجوة الزمنية حوالي 15 دقيقة”، مضيفة بأن أحد الضباط داخل الجيش الإسرائيلي قد أمر الرهينة الثالثة بأن تقوم بالخروج من المخبأ الذي احتمت به، قبل أن يقوم الجنود بإطلاق النيران عليها بشكل مباشر مما تسبب في وفاتها.

ومن التفاصيل الجديدة المعلنة أيضًا بأن الجنود الذين قاموا بإطلاق النيران على الرهينة الثالثة لم يسمعوا أي أوامر بشأن وقف إطلاق النار.

وتؤكد التفاصيل كذلك بأن هؤلاء الجنود الإسرائيلين الذين قاموا بإطلاق النيران كانوا يعتقدون بأن هذا الأمر بمثابة خدعة أو فخ يقوم به حركة حماس، واعتبروا هؤلاء الرهائن هم بمثابة تهديد لهم.

بدورها أعلنت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” بأنه بالرغم من كل تلك التفاصيل الجديدة بشأن مقتل هؤلاء الأسرى، إلا أن الرواية حتى الآن هي غير مكتملة، وهم تقوم بضم بعض البيانات العسكرية الرسمية فقط.

وكشف التحقيق الأولى من قبل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مع الضابط المسؤول عن تلك الواقعة بأنه يعتقد بأن تحرك هؤلاء الرهائن الثلاثة نحوهم كان بمثابة أحد الطرق الخداعية من قبل حركة حماس لعمل فخ لجنود جيش الاحتلال، ولهذا فقد قام بفتح النيران على تلك الرهائن وهو يقوم بالإعلان أنهم “إرهابين”.

وكان هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق بعد حادثة مقتل تلك الرهائن الثلاثة بأن الجيش قد فشل في المهمة المتعلقة بإنقاذ هؤلاء الرهائن، مضيفًا بأن السلسلة القيادية تشعر بمسؤليتها حول هذا الحادث الأليم، ونقوم بمشاركة عائلات تلك الآسرى المقتولين حزنهم.