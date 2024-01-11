اعتقال 35 من المشتبه بهم في هجمات بمدينة كرمان في إيران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس بأن السلطات الأمنية قد اعتقلت عددًا كبيرًا من الأشخاص المشتبه بهم في صلة بسلسلة هجمات إرهابية.

وقد تم هذه الهجمات في الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

من انفجار إيران

وقد أعلنت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن وزارة المخابرات الإيرانية أكدت اعتقال 35 شخصًا على صلة بتلك الهجمات المروعة.

وقد تمكنت الوزارة حتى الآن من تحديد هوية أحد الانتحاريين الاثنين وهو مواطن طاجيكي دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 ديسمبر.

ووفقًا للوزارة سوف يتم الكشف عن المزيد من المعلومات في وقت لاحق بشأن الانتحاري الثاني، وقد تمت الاعتقالات في عدة محافظات إيرانية.

وقد تبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجوم في الرابع من يناير، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 94 شخصًا وإصابة 284 آخرين في نصب تذكاري للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقد عاهدت طهران على الانتقام من هذا الهجوم الذي وصفته بأنه الأكثر دموية في إيران منذ ثورة عام 1979.