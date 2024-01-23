اعتقال 32 شخصًا بتهمة مؤامرات اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قبضت السلطات الفنزويلية على 32 شخصًا من بينهم مدنيون وعسكريون، بتهمة (خيانة الوطن) بسبب تورطهم في خمس مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد أعلن ذلك المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين.

وقد أكد طارق صعب بأن جميع الموقوفين قد اعترفوا بتورطهم وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وقد أشار المدعي العام إلى أنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق 11 شخصًا آخرين، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان وصحافيون وعسكريون منفيون.

ويذكر أن الرئيس مادورو قد أشار إلى هذه المؤامرات في خطابه السنوي للأمة الأسبوع الماضي، ولكنه لم يتطرق إلى تفاصيلها بشكل مفصل.

ومن جانبه يدين الرئيس مادورو بشدة تلك المؤامرات المستمرة التي تستهدفه، وعادة ما يتهم الولايات المتحدة أو المعارضة أو عصابات المخدرات بالوقوف وراءها.

ووفقًا للمدعي العام فإن المؤامرات المزعومة كانت تستهدف أيضًا وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو.