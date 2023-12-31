اعتقال 29 شخصاً للاشتباه بصلتهم بـ”داعش” في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على منصة إكس X أنه قُبِض على 29 شخصًا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش في تسع محافظات، يوم الجمعة في عملية “الأبطال – 37” بسبب نيتهم ​​تنفيذ هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية في إسطنبول.

اعتقال 29 شخصا للاشتباه بصلتهم بـ"داعش" في تركيا

القبض على 29 داعشياً في تركيا

رداً على هجوم بالقنابل نفذه مسلحون أكراد في أنقرة، كثفت الحكومة جهودها لمحاربة داعش والمقاتلين الأكراد، وذكر وزير الداخلية أن السلطات التركية اعتقلت 304 شخص الأسبوع الماضي، ونفذت الشرطة مداهمات في مدن متعددة، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، في نفس الوقت، وذكر ذكر يرلي كايا وزير الداخلية التركي في منشور له مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إسطنبول وحدها شهدت اعتقال 86 مشتبهًا بهم.

وزير الداخلية التركي .. هدفنا القضاء على كل إرهابي

تابع وزير الداخلية التركي وبحسب وكالة “فرانس برس” أنهم سيواصلون مكافحة الإرهاب حتى يتم القضاء على كل إرهابي، وفي الفترة من 2015 إلى 2017، شهدت تركيا هجمات متعددة، بعضها مرتبط بتنظيم داعش، وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول أدى إلى مقتل 39 شخصا. وأدى هجوم آخر في عام 2015، مرتبط أيضًا بتنظيم داعش، إلى مقتل 109 شخص أمام محطة قطار أنقرة المركزية.