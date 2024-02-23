فككت الشرطة الأوروبية شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، واعتقلت 19 شخصًا في ألمانيا بما في ذلك زعيم الشبكة وأربعة منسقين رئيسيين، وقد تم تنفيذ هذه العملية الواسعة بالتعاون مع الشرطة الفرنسية والألمانية والبلجيكية.

اعتقال 19 شخصًا واستهداف شبكة عراقية كردية لتهريب المهاجرين

وأفادت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول، أن التحقيق تركز على شبكة عراقية كردية يشتبه في تنظيمها عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا عبر فرنسا إلى المملكة المتحدة باستخدام قوارب مطاطية ذات جودة منخفضة.

وقد قام المشتبه بهم في هذه الشبكة الإجرامية، خلال التحقيق الذي بدأ في نهاية عام 2022، بشراء وتخزين ونقل القوارب المطاطية التي استخدموها لتهريب المهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا.

وبحسب الوكالة، تم وضع ما يصل إلى 50 مهاجرًا في قوارب تتسع لعشرة أشخاص كحد أقصى، وتم تحصيل ما بين 1000 إلى 3000 يورو لكل مهاجر.

وفي وقت سابق هذا الشهر فقد أفادت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي أن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة تزيد عن عشرة أضعاف على أساس سنوي في يناير