اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية يفتح بابًا جديدًا للنقاش الدولي

تفاعلت الأوساط الدولية مع خطوة غير مسبوقة اتخذتها ثلاث دول غربية كبرى، أعادت تسليط الضوء على الملف الفلسطيني، وأثارت حوارًا جديدًا حول فرص تطبيق حل الدولتين.

رؤية لندن تجاه فلسطين

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة “إكس” أن بلاده اعترفت بدولة فلسطينية بهدف “إحياء أمل السلام وتحقيق حل الدولتين”، مشددًا على أن الوضع الإنساني في غزة بات “غير محتمل” نتيجة القصف المستمر وما تبعه من دمار وتجويع.

ويُنظر إلى موقف بريطانيا على أنه ذو ثقل تاريخي، بالنظر إلى دورها في أحداث ما بعد الحرب العالمية الأولى وقيام إسرائيل لاحقًا.

مواقف غربية داعمة

أوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الخطوة تعزز جهود التعايش السلمي، مع التأكيد على أن القرار لا يمنح شرعية “لأي عمل إرهابي”. فيما سارت أستراليا في الاتجاه ذاته، مشيرة إلى أن دعم حل الدولتين يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ردود الفعل الفلسطينية

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوة، معتبرًا أنها ستفتح المجال لتجسيد حل الدولتين وقيام دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.

كما عبّر حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، عن أهمية القرار، واصفًا إياه بأنه “تصحيح لمسار التاريخ”، مشيرًا إلى أن الاعتراف لن يعيد الأرواح التي فقدت، لكنه يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي.

الموقف الإسرائيلي

قوبل الإعلان برفض واسع داخل إسرائيل، حيث اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاعتراف يشكل “مكافأة للإرهاب”، متعهدًا بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما اقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ضم الضفة الغربية بشكل رسمي في اجتماع الحكومة المقبل.

كذلك وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه “أحادي الجانب”، ملقيًا باللوم على حكومة نتنياهو لفشلها في إدارة الملف دبلوماسيًا.

أبعاد تاريخية

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط شعبية متزايدة داخل الدول الغربية بسبب ارتفاع أعداد الضحايا في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ويستحضر كثيرون الدور البريطاني التاريخي في فلسطين منذ عام 1917، عندما سيطرت قواتها على القدس، وصولًا إلى التفويض الدولي لإدارة فلسطين عام 1922، وهو ما يمنح قرارها اليوم دلالة خاصة.

تحركات متوقعة

تشير التوقعات إلى إمكانية انضمام دول أخرى مثل فرنسا إلى هذا المسار خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما قد يغير من ملامح التوازنات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.