اعتراض ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

أفادت شركة (إمبري للأمن البحري) يوم الأحد بأن ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل تعرضت لاعتراض قبالة سواحل اليمن وذلك في حادث يأتي بعد سلسلة من الحوادث المماثلة التي تعرضت لها سفن الشحن على نفس الطريق البحري.

ووفقًا لشركة إمبري فإن القوات البحرية الأميركية تراقب الوضع عن كثب بعد الحادث الذي تعرضت له سفينة (سنترال بارك) وهي سفينة مملوكة لشركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل.

وقد أشارت الشركة إلى أن جماعة الحوثيين قد هددت في وقت سابق بمهاجمة السفينة إذا لم تغير مسارها نحو ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم تعريض سفينة (سنترال بارك) لاتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي حيث حذرتها من تجاهل الرسائل التحذيرية.

ووفقًا للشركة فقد شوهد أشخاص يصعدون على متن الناقلة قبالة الساحل في مدينة عدن اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري.

ويأتي هذا الحادث بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بواسطة طائرة مسيرة في المحيط الهندي يوم الجمعة حسبما أفاد مسؤول عسكري أميركي يوم السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الحوثيين في اليمن احتجازهم سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.