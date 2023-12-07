أعلنت هيئة قناة السويس عن وقوع حادث اصطدام بين سفينة حاويات وجسر في المجرى الملاحي للقناة يوم الأحد ولكن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة.

اصطدام سفينة حاويات بجسر في قناة السويس

وقد أوضح رئيس الهيئة أسامة ربيع أنه تم تعيين أربع قوارب جر لسحب السفينة (ONE ORPHEUS) بعد أن فقدت التوجيه بسبب عطل في دفة السفينة مما أدى إلى اصطدامها بجسر أحمد المنسي وكانت السفينة في رحلة من سنغافورة إلى هولندا وكانت تعبر القناة كجزء من قافلة.

وقد أشار أسامة ربيع إلى أنه تم إصدار تعليمات للسفن التي كانت خلف السفينة المتعطلة بالتوقف فورًا وتم تعيين أربع قوارب جر فورًا أيضًا.

ويبلغ طول السفينة المتعطلة 336 مترًا وعرضها 46 مترًا وتحمل حمولة تبلغ 101 ألف طن.

وقد تم توصيل أسلاك القوارب الجارية بالسفينة لبدء عملية سحبها بعد التحقق من سلامة هيكلها.

وقد أطمأن رئيس الهيئة الملاحية بشأن عدم تأثر حركة الملاحة في القناة نتيجة لهذا الحادث الطارئ.

وقد تم عبور جميع السفن القادمة من الاتجاه الشمالي عبر القناة كالمعتاد، وعادت حركة الملاحة القادمة من الاتجاه الجنوبي إلى الانتظام بعد تحويل عبور السفن من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية للقناة.

وقد أكد أسامة ربيع أن الهيئة لديها الخبرة والقدرات اللازمة للتعامل بشكل احترافي مع حالات الطوارئ المحتملة والتأمين الملاحي والفني.