اشتعال الخلافات بين بايدن وحاكم تكساس وتهديد بحرب أهلية

تعد تكساس أقوى ولايات أمريكا، فهي أكبر قوة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا انفصلت تكساس، ستصبح من الدول الغنية القوية، حيث أن يمكنها أن تكون لوحدها ثامن أكبر اقتصاد في العالم.

الأسلاك الشائكة في تكساس

الخلافات بين بايدن وولاية تكساس

دعاوي قضائية متعددة، وخلافات بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس “غريغ أبوت”، الذي أصدر أوامره باستمرار وضع الأسلاك الشائكة على طول حدود الولاية، رغم حكم المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة، كما منع وكالة الهجرة الفيدرالية، من الوصول إلى حديقة شيلبي بارك، التي تحتجز المهاجرين، وإزالة الأسلاك، حيث هاجم أبوت الهجرة الغير شرعية، وما وصفه بأنه “غزو المهاجرين لولايته”.

عاجل 🚨🚨🇺🇸 تحديثات عن الاوضاع في امريكا: ولاية أوكلاهوما تنضم وترسل قواتها إلى تكساس يقول حاكم تكساس إنه "مستعد" للصراع مع السلطات الفيدرالية:

"هذه معركة من أجل مستقبل أمريكا" تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تهدد الآن بعمل عسكري ضد الحرس الوطني في تكساس ما لم يزيلوا الحرس الوطني… pic.twitter.com/wjq52Ndc6z — TRAVIS | تراڤس (@irode0) January 26, 2024

تكساس تهدد بالانفصال عن أمريكا

وانتشرت الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن ولاية تكساس تهدد بالانفصال، عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توترت الأحداث بين إدارة بايدن وحاكم الولاية، خلال 24 ساعة الماضية، كما أعلنت ولاية فلوريدا الانضمام والمساندة لتكساس، كما تعهد حكام من الحزب الجمهوري، من 25 ولاية مساندة ودعم حاكم تكساس، جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري “دونالد ترامب” منتقدا الهجرة غير الشرعية، وأن من حق ولاية تكساس الدفاع عن نفسها، وتركيب الأسلاك الشائكة.

ولاية تكساس

هي ثاني قوة اقتصادية، ضمن الولايات المتحدة، بعد ولاية فلوريدا، حيث أنها: