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اشتعال الخلافات بين بايدن وحاكم تكساس وتهديد بحرب أهلية

صفاء المشهور

تعد تكساس أقوى ولايات أمريكا، فهي أكبر قوة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا انفصلت تكساس، ستصبح من الدول الغنية القوية، حيث أن يمكنها أن تكون لوحدها ثامن أكبر اقتصاد في العالم.

اشتعال الخلافات بين بايدن وحاكم تكساس

الأسلاك الشائكة في تكساس

الخلافات بين بايدن وولاية تكساس

دعاوي قضائية متعددة، وخلافات بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس “غريغ أبوت”، الذي أصدر أوامره باستمرار وضع الأسلاك الشائكة على طول حدود الولاية، رغم حكم المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة، كما منع وكالة الهجرة الفيدرالية، من الوصول إلى حديقة شيلبي بارك، التي تحتجز المهاجرين، وإزالة الأسلاك، حيث هاجم أبوت الهجرة الغير شرعية، وما وصفه بأنه “غزو المهاجرين لولايته”.

تكساس تهدد بالانفصال عن أمريكا

وانتشرت الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن ولاية تكساس تهدد بالانفصال، عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توترت الأحداث بين إدارة بايدن وحاكم الولاية، خلال 24 ساعة الماضية، كما أعلنت ولاية فلوريدا الانضمام والمساندة لتكساس، كما تعهد حكام من الحزب الجمهوري، من 25 ولاية مساندة ودعم حاكم تكساس، جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري “دونالد ترامب” منتقدا الهجرة غير الشرعية، وأن من حق ولاية تكساس الدفاع عن نفسها، وتركيب الأسلاك الشائكة.

ولاية تكساس

هي ثاني قوة اقتصادية، ضمن الولايات المتحدة، بعد ولاية فلوريدا، حيث أنها:

  • لديها حوالي 24 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
  • لديها 9% من الناتج المحلي للولايات المتحدة.
  • يبلغ ناتجها المحلي 108 تريليون دولار.
  • لديها 43% من ناتج النفط الخام الأمريكي.
  • 25 % من إنتاج الغاز الطبيعي.
  • تنتج 20% من الكهرباء في الولايات المتحدة، من خلال الرياح والطاقة الشمسية.
  • لو انفصلت يمكنها أن تكون ثامن دولة اقتصادية بالعالم.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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