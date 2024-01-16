اشتباكات ليلة في خان يونس، لبيد: “إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن”، اتهام وزراء بـ”تسريب معلومات”، وتحذير من “غياب الخطة”

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 102، وصل الخلاف بين المؤسسات الأمنية والسياسية للاحتلال إلى مرحلة التفكك، وسط إشارات بعدم رغبة الجيش الصهيوني في مواصلة القتال، بينما تستمر المقاومة بتكبيد العدو الصهيوني خسائر كبيرة، وأكَّدت كتائب القسام أنَّ مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق القسامية على قوة راجلة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر، وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة” نجوم مصرية والتفاصيل.

نتنياهو وغالانت ورئيس الأركان هاليفي وزعيم المعارضة الصهيونية لابيد - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

جيش الاحتلال يسحب مزيداً من القوات

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أنَّ 3 فرق فقط (99-162-96) هي المتبقية في غزة حالياً بعد سحب مزيد من القوات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قيل أنَّها توثِّق فرحة جنود الفرقة 36 التي تضمُّ ألوية غولاني والسادس والسابع واللواء 188 إلى جانب سلاح الهندسة، بعد سحبهم من قطاع غزة.

يأتي انسحاب المزيد من قوات الاحتلال الصهيوني التي تلقت الكثير من الضربات الشديدة على يد المقاومة، تزامناً مع الحديث عن التحول إلى المرحلة الثالثة من الحرب البرية.

فرحة الجنود الصهاينة من فرقة 36 بعد سحبهم من قطاع غزة ، وقوات جوية تحيي أفراد لواء غولاني أثناء الانسحاب #خبرني pic.twitter.com/62JGGFYz3i — mehdi Avion (@avion_mehd83269) January 15, 2024

هاليفي يحذِّر نتنياهو من “تراجع الانجازات” في غزة

وكشفت القناة الـ13 العبرية، أنَّ رئيس أركان الجيش، “هرتسي هاليفي” حذَّر حكومة نتنياهو من تراجع إنجازات الجيش في غزة بسبب غياب خطة المرحلة التالية بعد الحرب، وأوضحت القناة أنَّ “هاليفي” أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أن الجيش قد يضطر للعودة إلى مناطق انتهى فيها القتال، بسبب إعادة تجمع مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة، بينما يواصل وزير الدفاع غالانت الادعاء بأنَّ الاحتلال قضى على كتائب حماس شمال القطاع.

اتهامات بين الوزراء ومطالب برحيل الحكومة

سياسياً، اتهم وزير التعاون الإقليمي عن حزب الليكود “دافيد أمسالم”، الوزيرين عن حزب المعسكر الرسمي “بيني غانتس وحيلي تروبر” بتسريب وقائع مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) لوسائل الإعلام.

فيما شدَّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر موقع إكس أنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “غير صالح لإدارة الدولة” مشيراً إلى أنَّ “دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا إلى أزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي… ويجب أن يتم طردها ”، وفق تعبيره.

“تبادل إطلاق نار غير معتاد” على الحدود مع مصر

ميدانياً أكَّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني رصد إصابات خلال اشتباك مسلَّح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر، كما تحدثت القناة السابعة العبرية عن “تبادل إطلاق نار غير معتاد” على الحدود مع مصر، فيما ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون “تهريب مخدرات إلى إسرائيل”.

وكانت المنطقة قد شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود صهاينة.

الاحتلال يعترف بمقتل رائد جنوب القطاع على صعيد المعارك في قطاع غزة، اندلعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في وسط مدينة خان يونس، وأعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا جنوب القطاع كما تشهد محاور عدة بخان يونس اليوم اشتباكات وُصفت بالضارية، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنَّها نفذت أمس الاثنين عمليات بالمنطقة أسفرت عن قتل عددٍ من جنود الاحتلال.

سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي صهيوني في مدينة خانيونس.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yVZUDPU83H — رضوان الأخرس (@rdooan) January 15, 2024