اشتباكات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي

شهدت الخرطوم ومروي في السودان اليوم اندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله بأن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للجيش في المدينة الرياضية ومروي، وتم الرد عليها.

وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أفاد بيان للقوات المسلحة السودانية نُشر عبر صفحتها على فيسبوك، بأنها فرضت سيطرتها على جميع القواعد والمطارات وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

بينما ذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقرها في أرض المعسكرات بسوبا وفرضت الحصار عليها وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة.

تم سماع دوي إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح السبت، في حين شهدت المنطقة تحرك دبابات للجيش السوداني نحو منطقة المدينة الرياضية، حيث تجري الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

في نفس الوقت، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية، في حين أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم قوات الدعم السريع على وحداته بمنطقة المدينة الرياضية.

شهدت منطقة مروي شمال السودان اشتباكات بالقرب من قاعدة عسكرية، فيما تم رصد انتشار كبير لقوات الجيش قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، وشهود عيان أفادوا بسماع دوي إطلاق نار مكثف قرب محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.