أعلنت القيادة الوسطى الأميركية يوم الإثنين أن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن ولكن دون أن يلحقا بها أي أضرار.

استهداف مدمرة أميركية في خليج عدن دون وقوع أضرار

وقد تم تحديد موقع سقوط الصاروخين في خليج عدن.

وقد علق الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية على الحادثة قائلاً: (أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي، وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية).

وقد ذكرت وكالة رويترز أن السفينة الحربية (يو إس إس ماسون) قد استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات التجارية (سنترال بارك) التي تعرضت للاحتجاز في خليج عدن، وقد تم تحرير الناقلة بمساعدة السفينة (ماسون).

وفي حادثة مشابهة فقد أعلن مسؤول دفاعي أميركي لوكالة الأنباء الفرنسية أن سفينة مرتبطة بإسرائيل تعرضت للاختطاف أيضًا في خليج عدن وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها في غضون أيام قليلة في المنطقة.

ووفقًا لمصادر متطابقة نقلتها وكالة (أسوشيتد برس) فقد سيطر مهاجمون على سفينة تبين أنها ناقلة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن جنوب اليمن.

وقد تمت السيطرة على السفينة ذات الاسم (سنترال بارك) وهي تابعة لشركة (Zodiac Maritime) الدولية لإدارة السفن وهذا وفقًا لثلاثة مصادر تشمل الشركة المالكة نفسها.

وقد صرحت القيادة المركزية الأميركية في بيان صباح الاثنين: (نزل خمسة مسلحين من الناقلة في وقت لاحق وحاولوا الفرار على متن قارب صغير، وتمت مطاردتهم مما أدى في النهاية إلى استسلامهم).

ولم يتم الكشف عن هوية المهاجمين حتى الآن.

وتعد شركة زودياك ومقرها لندن جزءا من مجموعة (زودياك جروب) المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.