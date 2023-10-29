في حادثة جديدة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة فقد أفادت وكالة الأنباء السورية أن قاعدة للجيش الأمريكي في شرق سوريا تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين.

استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في شرق سوريا

ووفقًا للتقريرفقد تمكنت الطائرتان المسيرتان من توجيه ضربات مباشرة إلى أهداف داخل القاعدة.

وقد ذكرت الوكالة أن الهجوم نُفذ على يد فصائل عراقية واستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الشدادي جنوب الحسكة.

ولم تقدم الوكالة مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم أو الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من وقوع سلسلة انفجارات في نفس القاعدة حيث تم الإبلاغ عن استهدافها بصاروخين على الأقل من طراز غير معروف مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وتعزيز تواجد القوات الأمريكية في المنطقة.

وقد شهدت السماء تحليق طائرات مروحية مسيرة تابعة للجيش الأمريكي.

وقد أفاد مسؤولون لوكالة (رويترز) قبل ذلك بأيام أن الجيش الأمريكي يتخذ إجراءات إضافية لحماية قواته في المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وذلك نظرًا لتصاعد المخاوف من هجمات تنفذها جماعات مدعومة من إيران.

وقد أشار المسؤولون إلى أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا تطلب الأمر.

وتتضمن الإجراءات الجديدة زيادة الدوريات العسكرية الأمريكية، وتقييد الوصول إلى المنشآت العسكرية، وتكثيف جمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام الطائرات المسيرة وغيرها من وسائل المراقبة.

كما يتم تعزيز المراقبة من خلال أبراج الحراسة وتعزيز الإجراءات الأمنية عند نقاط الوصول إلى القواعد.

ويتم تكثيف الجهود لمواجهة الهجمات المحتملة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف.