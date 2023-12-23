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استهداف طائرات| خسائر فادحة اليوم للإحتلال الإسرائيلي في غزة والمقاومة تبتكر طرق جديدة لمقاومة آليات العدو

خالد عسر

ما زالت المقاومة الفلسطينية تكبد جيش الإحتلال الإسرائيلي خسائر يومية فادحة، بل إن المقاومة بدأت في ابتكار طرق جديدة لمحاربة الجيش الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة، فالطائرات الإسرائيلية تقصف غزة يومياً بعشرات بل بمئات الصواريخ، وبعض هذه الصواريخ لا تنفجر لسبب أو لآخر وتسقط كما هي، وبدأت المقاومة بجمع هذه الصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر، وأحياناً تعيد تصنيعها مرة أخرى، وفي بعض الأحيان تقوم باستخدامها ضد جيش العدو كما هي.

استهداف طائرات| خسائر فادحة اليوم للإحتلال الإسرائيلي في غزة والمقاومة تبتكر طرق جديدة لمقاومة آليات العدو

استهداف طائرات| خسائر فادحة اليوم للإحتلال الإسرائيلي في غزة والمقاومة تبتكر طرق جديدة لمقاومة آليات العدو

غزة تقاوم ووتكبد العدو خسائر فادحة

ففي أحدث ابتكارات كتائب القسام لمواجهة جنود الإحتلال الإسرائيلي، أنهم قاموا اليوم بزراعة صاروخين أطلقهما الاحتلال ولم ينفجرا في طريق تقدم آليات الجيش الإسرائيلي بجباليا، الأمر الذي أسفر عن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع الجنود والضباط الذين كانوا متواجدين بتلك الآليات، وعلّقت المقاومة على هذه العملية قائلة “هذه بضاعتكم ردت إليكم”.

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وفي سياق آخر وفي تطور جديد لمقاومة الإحتلال، نشرت كتائب المجاهدين لقطات مصورة لاستهداتف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ أرض جو سام 7، وذلك في مدينة خانيونس، الأمر الذي من الممكن أن يغير المعادلة تماماً، وذلك في حال امتلاك المقاومة لصواريخ من هذه النوعية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية.

كما كبدت المقاومة الفلسطينية جنود الإحتلال خسائر جديدة اليوم، بخلاف الآليات والطائرات التي تم استهدافها، حيث تم قنص عدد من الجنود تحصنوا ببعض المباني اليوم، هذا بالإضافة إلى إجهاز أحد عناصر المقاومة على 4 جنود وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

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عن الكاتب:
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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