استمرار تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تستمر التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في التصاعد في منطقة الحدود اللبنانية، وفقًا للتقارير فقد قام الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحزب الله باستخدام طائرات حربية وتشمل هذه الأهداف مراكز عسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ.

ومن جانبه فقد استهدف حزب الله موقعًا يحتضن جنودًا إسرائيليين في منطقة بركة ريشا في الجنوب اللبناني.

الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وقد أعلنت حركة حزب الله في بيان صادر يوم السبت أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية في موقع المطلة الحدودي وتمكنوا من تسجيل إصابات، وقد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل أحد أعضاء حزب الله دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا متصاعدًا بين إسرائيل وحزب الله منذ هجوم حركة حماس المباغت في السابع من أكتوبر.

يقوم حزب الله بشكل رئيسي بتنفيذ عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود وذلك لدعمه قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه الهجمات بقصف مناطق حدودية تستهدف تحركات مقاتلي حزب الله والمنشآت المرتبطة به قرب الحدود.

وقد زادت حدة القصف في الفترة الأخيرة مما أدى إلى دمار كبير في بعض الأحياء الجنوبية الحدودية.

وحسب تقديرات وكالة (فرانس برس) فقد أسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 133 شخصًا بما في ذلك 94 مقاتلًا من حزب الله و17 مدنيًا بينهم 3 صحفيين، بالإضافة إلى عسكري واحد من الجيش اللبناني، ومن جهة أخرى فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل من جانبها.