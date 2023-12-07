«استقبال حار».. ردود أفعال كثيرة على أسلوب مصافحة محمد بن سلمان وبوتين في الرياض

أثار أسلوب مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، ردود أفعال كثيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو التي أبرزت أسلوب المصافحة الملئ بالود والتفاعل بين بوتين وبن سلمان، وذهب بعض النشطاء للتذكير باللقاء الذي جمع بين الزعيمين في قمة العشرين عام 2018.

يعلم بوتين الأهمية الاستراتيجية لعلاقته مع الأمير محمد بن سلمان بشكل واضح في اجتماع اليوم أشار للسبع سنوات الماضية وهي فترة وصول ولي العهد للمنصب وأنها كانت فارقة في العلاقة بين البلدين ، وهو يدرك أنه حقق كرئيس مالم يحققه أي رئيس سابق للاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية في ملف… pic.twitter.com/zbdfmgn88i — مالك الروقي (@alrougui) December 6, 2023

واستقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية، قادما من الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019 بحسب ما جاء بوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

#تمرة💢|| وسائل إعلام تشيد بالسلام الملفت والمتكرر بين الأمير محمد بن سلمان🇸🇦والرئيس بوتين🇷🇺 pic.twitter.com/BTYixGdcPy — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) December 6, 2023

السعودية لم تكن تستقل

قاطع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المترجم الخاص بجلسته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصحح معلومة حول المملكة بعد أن أشار إلى أنها “استقلت”، وقال “فقط فخامة.. أود أن أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ”.

وكان المترجم جالسا بين الزعيمين عندما ترجم كلام الرئيس الروسي قائلاً “إن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 عام”.