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«استقبال حار».. ردود أفعال كثيرة على أسلوب مصافحة محمد بن سلمان وبوتين في الرياض

أحمد مراد

أثار أسلوب مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، ردود أفعال كثيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود أفعال على مصافحة ولي العهد السعودي للرئيس الروسي في اليمامة

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو التي أبرزت أسلوب المصافحة الملئ بالود والتفاعل بين بوتين وبن سلمان، وذهب بعض النشطاء للتذكير باللقاء الذي جمع بين الزعيمين في قمة العشرين عام 2018.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية، قادما من الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019 بحسب ما جاء بوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

السعودية لم تكن تستقل

قاطع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المترجم الخاص بجلسته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصحح معلومة حول المملكة بعد أن أشار إلى أنها “استقلت”، وقال “فقط فخامة.. أود أن أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ”.

وكان المترجم جالسا بين الزعيمين عندما ترجم كلام الرئيس الروسي قائلاً “إن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 عام”.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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