استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية بسبب عملية طوفان الأقصى.. التفاصيل الكاملة

مازالت تداعيات عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس خلال الأيام الماضية ضد إسرائيل، تُلقي بظلالها في الأوساط الصهيونية، بعدما كشفت عن عجز كبير لدى الكثير من الأجهزة الحكومية في التعامل مع ما حدث، وكانت أولى ضحايا العملية، استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستل أتباريان من منصبها.

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية مصدر الصورة: روسيا اليوم

تفاصيل استقالة أتباريان

حيث أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية، رسميًا، استقالتها من الحكومة الإسرائيلية، لتُصبح بذلك أول وزيرة في حكومة بنيامين نتنياهو تتقدم باستقالتها على خلفية الأحداث والنتائج المترتبة على عملية طوفان الأقصى التي أربكت جيش الاحتلال.

ووجهت ديستال خلال بيان لها، الشكر لرئيس الوزراء، لافتة إلى أنها قررت الاستقالة من منصبها كوزيرة للإعلام، مردفة: أعود لخدمتكم من الكنيست.

يأتي إعلان وزيرة الإعلام التي تنتمي لحزب “الليكود”، استقالتها من منصبها، تزامنًا مع إلقاء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، بيان إعلان الحرب أمام الهيئة العامة للكنيست، بعد التصويت له بمنح حكومة الطوارئ الثقة طول مدة الحرب.