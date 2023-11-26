استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية

استقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول اليوم الأحد استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو هيون ونائبيه، وفقًا لوكالة الأنباء (يونهاب).

وقد أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان أن الرئيس يون قبل أيضًا استقالة كوون تشون تايك النائب الأول لمدير جهاز المخابرات، وكيم سو يون النائب الثاني لمدير الجهاز.

وقد أشار المكتب الرئاسي إلى أن رئيس جهاز المخابرات الوطنية المستقيل قد عمل على تعزيز سمعة الجهاز كوكالة أمنية واستخباراتية رائدة في البلاد وبناء نظام دعم مع المؤسسات المخابراتية في الدول الصديقة خلال فترة التغيير الإداري.

ومن المقرر أن يتم تعيين الدبلوماسي السابق هونج جانج وون نائبًا أول للمدير وسيتولى أيضًا منصب رئيس جهاز المخابرات بصفة مؤقتة في الوقت الحالي.