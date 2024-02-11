استقالة رئيسة هنغاريا بعد ضغوط بسبب قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال

تم الإعلان يوم السبت عن استقالة رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك وذلك بعد تعرضها لضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.

وقد تمت استقالة كاتالين نوفاك التي كانت حليفة مقربة لرئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان، بعد أن عفت عن حوالي 24 شخصًا في أبريل 2023، بما في ذلك نائب مدير الدار الذي ساعد المدير السابق في إخفاء جرائمه.

رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي فقد صرحت نوفاك قائلة: (لقد ارتكبت خطأ، اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي كرئيسة).

وأضافت: (اتخذت قرارًا في أبريل الماضي بالعفو، معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم، ارتكبت خطأ، حيث أن العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال).

وقد طالبت أحزاب المعارضة الهنغارية الأسبوع الماضي باستقالة نوفاك بسبب هذه القضية، وتجمع نحو ألف متظاهر يوم الجمعة أمام مكتبها مطالبين بأن تستقيل.