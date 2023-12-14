استقالة ثلاثة وزراء يابانيين بعد كشف فضيحة احتيال مالي

في صباح يوم الخميس قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالاتهم وذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن عزمه التصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية فإن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية التي نُشرت يوم الأربعاء فإن النيابة العامة تجري تحقيقًا في عمليات احتيال مالي نفذها عدد كبير من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ويُذكر أن فوميو كيشيدا يرأس حزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ عام 1955.

وعلى الرغم من تقديم المعارضة اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء إلا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان في كلا المجلسين مما أدى إلى رفض الاقتراح.

وتشهد شعبية فوميو كيشيدا البالغ من العمر 66 عامًا تراجعًا منذ قبل كشف هذه الفضيحة حيث يشعر اليابانيون بالاستياء من التضخم المستمر وانخفاض قيمة الين مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.