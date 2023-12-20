أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة، وقد قدم رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة للشيخ مشعل.

استقالة الحكومة الكويتية بعد أداء أمير البلاد اليمين

وقد أقسم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة وفقًا للمادة (60) من الدستور.

وجاء اليمين كالتالي: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وقد تم استدعاء مجلس الوزراء لعقد اجتماع استثنائي يوم السبت الماضي ونادى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليكون أميرًا للبلاد وفقًا لأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لعام 1964.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية فقد أعرب الأمير الجديد عن ضرورة مراجعة الوضع الحالي في الكويت خاصة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية، وأشار إلى أنه لم يتم تحقيق أي تغيير أو تصحيح في المسار حتى الآن.

وقد أضاف الشيخ مشعل الأحمد الصباح: (يجب علينا كقادة سياسيين أن نكون قريبين من الجميع، ونؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة وفقًا للدستور والقانون، لمحاسبة أي إهمال أو تقصير أو تجاوز فيما يتعلق بمصالح المواطنين).

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفقًا للدستور وقانون توريث.

وقد تولى منصب الأمير بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في السبت الماضي.

وقد استقالت الحكومة الكويتية بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها ويرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الوضع السياسي في البلاد وتوتر العلاقة مع مجلس الأمة.

وقد تم تقديم استقالة الحكومة من قبل رئيسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي قدم كتاب الاستقالة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نجل أمير البلاد.

وتأتي هذه الاستقالة بعد مطالبة النواب بمناقشة استجواب بعض الوزراء في الحكومة خلال جلسة برلمانية كانت مقررة في وقت لاحق وإسقاط القروض الاستهلاكية للمواطنين المتعثرين في السداد.

وكان من المقرر أن يتم مناقشة قانون يتعلق بشراء الحكومة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها في جلسة مجلس الأمة مما أثار جدلاً حول التكلفة المالية لتنفيذ هذا الإجراء.

وتشكل هذه الحكومة الثالثة التي يترأسها نجل أمير الكويت منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أغسطس 2022.

وتعد الحكومة السادسة التي تشكل في الكويت خلال ثلاث سنوات حيث استقالت الحكومات السابقة بسبب الخلافات السياسية وطلب نواب البرلمان استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في قدرة ولي العهد على اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العليا للبلاد.

تتميز الكويت بحياة سياسية نشطة ببرلمان يتم انتخابه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وقد عبر الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في ظل تزايد نسبة الأجانب في البلاد التي وصلت إلى 70٪ من السكان.

وتعد الكويت أول دولة في الخليج اعتمدت نظامًا برلمانيًا في عام 1962 ومنحت المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات في عام 2005.

وتشهد الكويت منذ فترة طويلة أزمات سياسية تشمل الحكومة وأفرادًا من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله عدة مرات.