استفزهما علم فلسطين.. رد فعل صادم من سيدتان تحت شرفة منزل فلسطينية بجنوب أفريقيا

مما لا شك فيه أن الأحداث الجارية في فلسطين، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، قد ألقت بظلالها على جميع دول العالم، التي تشهد الكثير منها تظاهرات منددة باستهداف الأطفال والنساء، كما وقعت بعض أعمال العنصرية والكراهية ضد بعض الفلسطينيين والعرب في دول أجنبية، مثلما وقع في جنوب إفريقية ضد سيدة فلسطينية من قبل بعض اليهود أو المتعاطفين معهم.

وتعرضت السيدة “عمارة أحمد” وهي فلسطينية مقيمة في جنوب أفريقيا، لتضييق من قبل يهوديات بسبب علم، وفقًا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف معها الملايين.

وبدأت الواقعة عندما قامت أنها فتاة فلسطينية بوضع علم بلادها على نافذة غرفتها، فـ تفاجأت أن هناك سيدتين يرقصن تحت النافذة ويحملان أعلام إسرائيل، ولم يكتفيا بذلك فقط، بل قامتا بتوجيه وابل من القذف والشتائم عليها وعلى أسرتها على سبيل المثال “تبا لكم” و”يا إرهابيين” وظل هذا الحدث لمدة تقارب الساعة.

وهنا قامت الشابة بتصوير هذه الأحداث وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع الصور وهي تشرح ما حدث لها من هاتين السيدتين، والألفاظ البذيئة وسب أمها وتهديدها.

We have Palestinian flags displayed in the window of our home. These zionists have been outside our home yelling “fuck you” and “terrorists” for an hour now, calling out my mum (Latifa) by name and threatening her. pic.twitter.com/q8ToSzuDuB

— Ammaara Ahmed 🇵🇸 (@AhmedAmmaara) November 9, 2023