استفزهما علم فلسطين.. رد فعل صادم من سيدتان تحت شرفة منزل فلسطينية بجنوب أفريقيا

مما لا شك فيه أن الأحداث الجارية في فلسطين، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، قد ألقت بظلالها على جميع دول العالم، التي تشهد الكثير منها تظاهرات منددة باستهداف الأطفال والنساء، كما وقعت بعض أعمال العنصرية والكراهية ضد بعض الفلسطينيين والعرب في دول أجنبية، مثلما وقع في جنوب إفريقية ضد سيدة فلسطينية من قبل بعض اليهود أو المتعاطفين معهم.

استفزهما علم!

وتعرضت السيدة “عمارة أحمد” وهي فلسطينية مقيمة في جنوب أفريقيا، لتضييق من قبل يهوديات بسبب علم، وفقًا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف معها الملايين.

وبدأت الواقعة عندما قامت أنها فتاة فلسطينية بوضع علم بلادها على نافذة غرفتها، فـ تفاجأت أن هناك سيدتين يرقصن تحت النافذة ويحملان أعلام إسرائيل، ولم يكتفيا بذلك فقط، بل قامتا بتوجيه وابل من القذف والشتائم عليها وعلى أسرتها على سبيل المثال “تبا لكم” و”يا إرهابيين” وظل هذا الحدث لمدة تقارب الساعة.

وهنا قامت الشابة بتصوير هذه الأحداث وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع الصور وهي تشرح ما حدث لها من هاتين السيدتين، والألفاظ البذيئة وسب أمها وتهديدها.

We have Palestinian flags displayed in the window of our home. These zionists have been outside our home yelling “fuck you” and “terrorists” for an hour now, calling out my mum (Latifa) by name and threatening her. pic.twitter.com/q8ToSzuDuB — Ammaara Ahmed 🇵🇸 (@AhmedAmmaara) November 9, 2023

كما أشارت إلى أن تصرفات عائلتها لم تكن أبدا معادية لليهودية في البلاد، مؤكدة أن العلم الذي كان يستفزهما هو موجود في إحدى غرف منزلها، وهي حرية شخصية لا يحق لأحد أن يتعدى عليها، وفقًا لما أكدته الفتاة.

ومنذ أن تم نشر مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي لمنصة “إكس” وقد تعاطف الكثير من الرواد مع تجربة هذه الفتاة الفلسطينية، مؤكدين أن تصرفات الآخرين كانت غير عقلانية أو غير منطقية.

حوادث متكررة

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقًا لما يحدث من الصراعات الحالية بين إسرائيل وحماس التي اشتدت منذ السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى العديد من النزاعات بين المجتمعين اليهودي والفلسطيني في الولايات المتحدة، وزادت حالة التوتر والخوف بين المسلمين واليهود من وقوع مناوشات بينهما في الكثير من الدول.

For context. This is what triggered them so much ??? You can’t make this shit up omg. pic.twitter.com/HqzUnhrYAV — Ammaara Ahmed 🇵🇸 (@AhmedAmmaara) November 9, 2023

فالعديد من البلاد الأوروبية قد تأثرت بهذا التوتر مثل فرنسا وبلجيكا وأمريكا، ووقعت مناوشات عنصرية من يهود وأتباعهم ضد مسلمين وعرب، ووقع تراشق بالألفاظ واعتداء على المظاهرة والمناهضة للحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل ضد فلسطين.

وبدأت الأحداث في الاشتعال مع بدء شن حماس هجمات مفاجئة في 7 أكتوبر الماضي، استهدف القواعد العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات في غزة، مما أدي إلى مقتل أكثر من 1400 شخص واعتقال حوالي 241 شخصا، وبناءً عليه قام الجيش الإسرائيلي بشن العديد من الغارات الجوية التي أوقعت أكثر من 10 آلاف شهيد من المدنيين في القطاع والآلاف من المصابين والمهجرين.