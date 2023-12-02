استغاثة عاجلة من الدفاع المدني.. عشرات الشهداء جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لمنازل الشجاعية.. وحماس ترد بقوة

شهد قطاع غزة اليوم السبت قصف طائرات قوي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على منازل حي الشجاعية، مما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء، حيث أن الطائرات الإسرائيلية تستهدف المحافظة الوسطى في القطاع منذ أمس، وذلك عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، والتي لم يتم الإعلان عن تجديدها في القطاع.

الجيش الاسرائيلي يُطالب سكان تلك المناطق بإخلاء المنازل

من جانبه طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان أحياء جباليا والشجاعية والبلدة القديمة والزيتون في قطاع غزة بضرورة مغادرة المنازل، وسط حالة من الخوف والرعب سيطرت على المدنين خلال الساعات القليلة الماضية.

عدد الشهداء والمصابين حتى الآن

من جابنها عادت غزة من جديد إلى إحصاء ضحاياه من القتلى والجرحى اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، وذلك بعدما قامت القوات الإسرائيلية من جديد بالقصف العنيف على العديد من مناطق غزة، وعادت من جديد أيضاً مشاهد الركام والمنازل التي يتم تدميرها، وسيارات الإسعاف التي تهرع لنقل المصابين والقتلى الذين سقطوا خلال الساعات الماضية بعد انتهاء الهدنة بين حماس والدولة الإسرائيلية.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم صحة غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع منذ بداية 7 أكتوبر الماضي 2023 إلى نحو 15207 شهداء و40652 مصاباً، وط حالة من الصمت العالمي الرهيب وخاصة الدولة الأوروبية، والتي يجب أن تدخل من أجل حماية المدنيين العزل في غزة، والتوسط من أجل انهاء التصعيد العسكري الموجود حالياً في القطاع لرفع العب عن الأطفال والنساء والمدنيين عامة.

الكوادر الطبية

وأضاف “أشرف القدرة” خلال المؤتمر الصحفي أن 280 من الكوادر الطبية في القطاع قد قتلوه وجرح مئات من الآخرين منذ إندلاع الحرب في غزة، مشيراً إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 30 آخرون، وأنه تم استهداف نحو 130 مؤسسة صحية وإخراج عشرين مستشفى من الخدمة في القطاع.

كتائب القسام ترد بقوة

من جانبها أعلنت كتائب القسام استهداف قوات إسرائيلية شرق بلدة ماغين الموجودة في غلاف غزة برشقة صاروخية، رداً على سلسلة الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على عدد من المناطق منها، خان يونس جنوب القطاع وعدد من المناطق المتفرقة في القطاع.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 400 هدف منذ انتهاء الهدنة وحتى اليوم السبت، وأنه مستمر في الهجوم خلال الفترة القادمة حتى الوصول إلى أهدافه والتي منها القضاء على حركة حماس الفلسطينية.

الدفاع المدني يناشد بتوفير آليات

من جهته قال الدفاع المدني بغزة أنه يحتاج خلال هذه المرحلة الهامة وبشكل عاجل إلى آليات، وذلك من أجل انتشال الجثث الموجودة تحت الأنقاض، حيث ناشد المجتمع الدولي بضرورة توفير الآليات بصورة عاجلة من أجل انتشال تلك الجثث، منعاً لانتشار الأمراض.

زوارق حربية تستهدف خان يونس

أفاد منذ قليل إعلام فلسطيني بأن زوارق حربية اسرائيلية تكثف القصف على ساحل خان يونس، وأن الغارات الإسرائيلية تشتهدف عدد من المناطق في القطاع منها دير البلح، وشرقي المغتزي الموجودة وسط القطاع.