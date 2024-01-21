استعداد كوريا الشمالية لاستقبال الرئيس الروسي وتقارب العلاقات

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي استعداد بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارتها لموسكو، وقد جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن مكتبها ونقلته وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ مما يشير إلى تقارب العلاقات بين البلدين.

الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية

وقد أشارت تشوي إلى أن كوريا الشمالية مستعدة لاستقبال الرئيس الروسي بأكبر قدر من الإخلاص، ووصفته بأنه أقرب أصدقاء الشعب الكوري الشمالي.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء تشوي مع الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي.

وقد تعززت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى أقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي، وفي ختام تلك الزيارة فقد دعا كيم بوتين لزيارة كوريا الشمالية.

ومن جهته فقد أعرب الرئيس بوتين عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية قريبًا، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الوكالة الكورية الشمالية الرسمية.

وقد أعربت روسيا عن شكرها العميق لكوريا الشمالية لتقديمها الدعم والتضامن مع موقف روسيا حكومة وشعبًا فيما يتعلق بالأحداث العسكرية في أوكرانيا وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ويذكر أن مسؤولين روس كبار بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية قد قاموا بزيارة كوريا الشمالية في عام 2023 مما أثار مخاوف من وجود صفقة أسلحة محتملة بين البلدين.

وتتهم الدول الغربية بيونغ يانغ وموسكو بالتعاون لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتزعم بعض الدول مثل الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالأسلحة.

وفي يناير فقد اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإرسال صواريخ بالستية ومنصات إطلاق إلى روسيا.

ومن جانبها اتهمت سول كوريا الشمالية بتقديم أكثر من مليون ذخيرة مدفعية لروسيا مقابل معلومات استخبارية ومساعدة بشأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية العسكرية.