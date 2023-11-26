أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة بمن فيهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.

وقد تم الإعلان عن هذا الحادث يوم الأحد في بيان نشرته كتائب القسام على تطبيق تيليجرام حيث أشار البيان إلى أن القادة الأربعة استشهدوا في معركة (طوفان الأقصى) وهم: أحمد الغندور، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

استشهاد قائد لواء الشمال في كتائب القسام

يُذكر أن الغندور نجا من ثلاث محاولات اغتيال إسرائيلية تعود تاريخها إلى عام 2002 وذلك وفقًا لمؤسسة (مشروع مكافحة التطرف) الذي مقرّة في واشنطن.

وفي اليوم السابق فقد أعلنت حركة حماس نبأ وفاة القيادي أحمد بحر الذي شغل منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق بالإنابة.

وأشارت الحركة إلى أن وفاته جاءت جراء إصابته بالقصف العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة.

وقد أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن أحمد بحر قُتل في غارة جوية نفّذها الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.