اسباب وفاة الفنان جورج الراسي تعرف علي التفاصيل الكاملة للحادث

مازال خبر وفاة الفنان جورج الراسي اللبناني الجنسية مفجع كثيرا لعدد كبير من محبيه وجمهوره ممن أصيبوا بالحزن لخبر رحيله عن عالمنا، خاصة أن جميع جماهيره تفاجأ بذلك الخبر الذى ظهر عقب إحيائه حفلة غنائية في سوريا، في حادث سيارة فقد حياته على اثره هو ومن من كان معه، سننقل لكم كافة تفاصيل ذلك الحادث وأسباب وفاة الفنان جورج الراسي.

خبر وفاة الفنان جورج الراسي اليوم

قامت قناة onetvlebanon بدورها حيث نشرت كافة التفاصيل الكاملة بناء على حديثها ووفقًا لمصادرها الخاصة الصحفية، حيث اكدت أن الفنان جورج الراسي كان بداخل الأراضي اللبنانية عقب إنهاءه حفلته التي كانت تقام الأراضي السورية عند تمام الساعة الخامسة فجرًا، وقبل أن يصل الى حدود دولة لبنان عند حواجز الجيش اللبناني، ارتطمت سيارته بحاجز من الاسمنت تم وضعه ليتم فصل الطريق الى مسارين، الأول يكون للسيارات والثاني للشاحنات الكبيرة، ولكن كان هناك انعدام كبير للإنارة بذلك الطريق، وغياب لأقل مقومات السلامة والأمان المروري، ما يبين شدة الإهمال والتقصير.

وعلى الفور تم نقل جثمان الراسي إلى أقرب مستشفى، عقب وفاته فورًا وبرفقت الشابة زينة المرعبي التي كانت برفقته.

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الفنان جورج الراسي

من جانب أخر تداول بعض من رواد السوشيال ميديا، فيديوهات لآخر مشاهد ظهر فيها المطرب اللبنانى جورج الراسى، في حفلته التي أحياها ليلة أمس فى سوريا، وهذا قبل ساعات معدودة من وفاته، حيث إنه اثناء عودته من سوريا إلى لبنان بعد انتهاء الحفل وقع الحادث ما تسبب في وفاته، وظهر الفنان جورج الراسى، فى الفيديوهات وكان متفاعل مع جمهوره الذى كان يتغنى بأغانيه طوال الحفل.

يذكر ان عناصر الدفاع المدني توجهت على الفور الى مكان الحادث، وتوفيت أيضًا الفتاة التي كانت ترافق جورج فى طريقه إلى لبنان، وكشفت الصور التي تم نشرها على المواقع الصحفية بلبنان أن الحادث كبير جدًا ويبدو أن جورج كان هو من يقود السيارة.