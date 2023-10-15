ارتفاع عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي إلى 286 قتيلا بعد الإعلان عن مقتل 7 جنود في الأيام الأخيرة

الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الأحد أسماء سبعة جنود إضافيين توفوا خلال الأيام الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 286 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وفي فجر يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، حيث تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

مقاتلو “حماس” اقتحموا عدة مستوطنات في منطقة غلاف غزة وتورطوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن وفاة وجرح العديد من أفراد القوات الإسرائيلية، وتمكنوا من احتلال آليات عسكرية ومدنية إسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، قبضت الفصائل الفلسطينية على أكثر من 100 إسرائيلي، سواء من الجيش أو المدنيين.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة من الغارات والهجمات الجوية الكثيفة على قطاع غزة.