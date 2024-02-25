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ارتفاع عدد القتلى في حريق مدمر بمبنى سكني في فالنسيا

عبد الرحمن عياد

اكتشفت فرق الإنقاذ الإسبانية جثة عاشرة في بناية سكنية تعرضت لحريق في مدينة فالنسيا الساحلية في شرق البلاد، وتم العثور على الجثة الجديدة صباح السبت، وبذلك يرتفع عدد الجثث التي تم العثور عليها داخل المبنى إلى 10.

ارتفاع عدد القتلى في حريق مدمر بمبنى سكني في فالنسيا

ارتفاع عدد القتلى في حريق مدمر بمبنى سكني في فالنسيا

وقد اندلع الحريق في البرج بعد ظهر الخميس وتسبب في تدمير المبنى المؤلف من 14 طابقًا ويحتوي على 138 شقة.
وقد تمت معالجة 15 شخصًا بإصابات متفاوتة، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وسبعة من رجال الإطفاء، لكن حياتهم لم تكن في خطر.

 

 

ووفقًا لفاوستينو يانغواس من فرقة الإطفاء في فالنسيا، فقد تم فحص مواد الكسوة المستخدمة في واجهة المبنى، حيث أنها تعتبر واحدة من العوامل التي ساهمت في انتشار النيران بسرعة.
كما أشار إلى أن الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة في وقت اندلاع الحريق أيضًا ساهمت في تفاقم الحادث.

 

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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