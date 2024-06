اكتشفت فرق الإنقاذ الإسبانية جثة عاشرة في بناية سكنية تعرضت لحريق في مدينة فالنسيا الساحلية في شرق البلاد، وتم العثور على الجثة الجديدة صباح السبت، وبذلك يرتفع عدد الجثث التي تم العثور عليها داخل المبنى إلى 10.

ارتفاع عدد القتلى في حريق مدمر بمبنى سكني في فالنسيا

وقد اندلع الحريق في البرج بعد ظهر الخميس وتسبب في تدمير المبنى المؤلف من 14 طابقًا ويحتوي على 138 شقة.

وقد تمت معالجة 15 شخصًا بإصابات متفاوتة، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وسبعة من رجال الإطفاء، لكن حياتهم لم تكن في خطر.

The 14 floor high apartments caught fire in Valencia, Spain. Some residents were forced to jump off their balconies to escape the inferno while 24 people are feared dead. pic.twitter.com/BAwXci3NLD

ووفقًا لفاوستينو يانغواس من فرقة الإطفاء في فالنسيا، فقد تم فحص مواد الكسوة المستخدمة في واجهة المبنى، حيث أنها تعتبر واحدة من العوامل التي ساهمت في انتشار النيران بسرعة.

كما أشار إلى أن الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة في وقت اندلاع الحريق أيضًا ساهمت في تفاقم الحادث.

Four people were killed, and 14 people, including six firefighters and a young child, have been injured in the fire at a 14-story residential building located in the neighborhood of Campanar, Valencia, Spain 🇪🇸 #buildingfire #Spain #Campanar #Valencia pic.twitter.com/HDZTKUQHy3

— MH Chronicle (@MHNewsDaily) February 23, 2024