ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا ووفاة عدد من الأِخاص على شواطئ فرنسا

في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تجتاح أوروبا توفي 3 أشخاص على الأقل في فرنسا لعدم تحملهم موجة الحر، حيث تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من أجزاء القارة، نتابع معكم للتعرف على أهم تفاصيل الخبر عبر نجوم مصرية، حيث نوافيكم دائماً بكل جديد وحصري أولاً بأول.

ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا

من المقرر أن اجتياح الموجة الحارة للقارة العجوز أوروبا أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص على شواطئ فرنسا، حيث توفي 3 من السباحين على الشواطئ جراء الصدمة الحرارية التي أدت بدورها إلى إصابتهم بالسكتة القلبية فور ملامستهم للماء.

ومن الجدير بالذكر أن الوفاة تمت بمجرد ملامستهم للماء على شواطئ فرنسا بسبب التفاوت في درجات الحرارة.

كما أكدت صحيفة تليجرام البريطانية أنه قد توفي رجل يناهز عمره 70 عام، حيث أنه قام بالقفز في المياه الباردة على شاطئ مارسيليا في جنوب فرنسا، وقد فشلت الطوارئ في إنقاذ الرجل.

هذا وقد توفي شخصين جراء صدمة حرارية منهم امرأة عمرها 62 عام توفيت على شاطئ فرونتينان، بعد أن شعرت بالصعوبة في التنفس ورجل آخر عمره 75 عام اسمه كارنون.

وقد حذر رجال الإطفاء في فرنسا المواطنين من دخول الماء بصورة مفاجئة، حيث أنه يجب مراعاة الدخول تدريجياً لتعويد الجسم على تفاوت درجة الحرارة.

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