أعلنت الحكومة المكسيكية يوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن إعصار أوتيس المدمر الذي ضرب مدينة أكابولكو الساحلية في جنوب غرب البلاد قبل عدة أيام إلى 39 وفاة.

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك إلى 39 وفاة

وقد وصل إعصار أوتيس إلى اليابسة يوم الأربعاء الماضي مرافقًا برياح عاتية تجاوزت سرعتها 266 كيلومترًا في الساعة.

وقد تسبب الإعصار في فيضانات في المدينة وتدمير أسقف المنازل والمحلات التجارية والفنادق إضافة إلى غمر المركبات بالمياه وانقطاع وسائل الاتصال، بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية في المنطقة المتضررة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي بمكسيكو سيتي إن ما شهدته أكابولكو كان كارثيًا بحق.

وأضاف أنه يعتقد بأن المفقودين أفراد من القوات البحرية.

وكان لوبيز أوبرادور توجه إلى أكابولكو، أمس الأربعاء، عن طريق البر واضطر لتغيير سيارته لأكثر من مرة، بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار، وفق صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في إحداها وهو جالس داخل سيارة دفع رباعي مغروزة في الوحل.

وقد أفادت الحكومة المكسيكية بأن أكثر من 220 ألف منزل تضررت جراء الإعصار بالإضافة إلى تأثر 80% من قطاع الفنادق.

وتم قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 513 ألف شخص، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدمار الناجم عن الإعصار إلى مليارات الدولارات.

وتشهد المكسيك ضربات الأعاصير سنوياً على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، وعادة ما تتراوح هذه العواصف بين شهر مايو ونوفمبر.