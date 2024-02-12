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ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات إسرائيلية على رفح أكثر من 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى

عبد الرحمن عياد

تفيد وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قد ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل، وأصيب مئات آخرون بجروح.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات إسرائيلية على رفح أكثر من 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى

وقد ذكرت وكالة رويترز بأن مسؤولين في وزارة الصحة في قطاع غزة أفادوا بنقل عدد من الجثث إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس التي تقع بالقرب من رفح.

ومن جانبه فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية في رفح جنوب قطاع غزة، وأشار إلى أن الضربات التي استهدفت منطقة الشابورة في جنوب غزة قد انتهت.
وقد تركزت الغارات بشكل خاص في محيط المدينة، حيث زادت كثافتها مقارنة بالأيام السابقة، مما تسبب في تصاعد سحب الدخان وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان بأن الغارات قد استهدفت ستة منازل ومسجدين في رفح.
وقد ذكر التلفزيون الفلسطيني (الأقصى) في حسابه على تطبيق تيليجرام بأن اشتباكات عنيفة تجري بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في منطقة شمال غرب رفح، وأن إسرائيل تقصف المحيط القريب من المستشفى الكويتي في رفح.

وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية على رفح بعد طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل عدم شن هجمات على المدينة دون وجود خطة واضحة لحماية المدنيين هناك.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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