ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات إسرائيلية على رفح أكثر من 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى

تفيد وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قد ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل، وأصيب مئات آخرون بجروح.

وقد ذكرت وكالة رويترز بأن مسؤولين في وزارة الصحة في قطاع غزة أفادوا بنقل عدد من الجثث إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس التي تقع بالقرب من رفح.

ومن جانبه فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية في رفح جنوب قطاع غزة، وأشار إلى أن الضربات التي استهدفت منطقة الشابورة في جنوب غزة قد انتهت.

وقد تركزت الغارات بشكل خاص في محيط المدينة، حيث زادت كثافتها مقارنة بالأيام السابقة، مما تسبب في تصاعد سحب الدخان وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان بأن الغارات قد استهدفت ستة منازل ومسجدين في رفح.

وقد ذكر التلفزيون الفلسطيني (الأقصى) في حسابه على تطبيق تيليجرام بأن اشتباكات عنيفة تجري بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في منطقة شمال غرب رفح، وأن إسرائيل تقصف المحيط القريب من المستشفى الكويتي في رفح.

وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية على رفح بعد طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل عدم شن هجمات على المدينة دون وجود خطة واضحة لحماية المدنيين هناك.