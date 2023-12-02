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ارتفاع حالات الأمراض التنفسية في الصين

عبد الرحمن عياد

تشهد الصين زيادة في حالات الأمراض التنفسية وذلك بينما تستعد البلاد لمواجهة أول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود المشددة المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19 في ديسمبر من العام الماضي.
ومع ذلك فقد أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال التحقيقات المتعلقة بحالات الإصابة بأمراض التنفس.

ووفقًا للمتحدث باسم اللجنة فقد تكون الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا وفيروسات الأنف والفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة إلى البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية التي تعتبر سببًا شائعًا لعدوى الجهاز التنفسي.

وقد وجهت وزارة الصحة السلطات المحلية بفتح المزيد من عيادات علاج الحمى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكبار السن.
وقد أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه يجب بذل الجهود لزيادة عدد العيادات والمنشآت المتخصصة في العلاج وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية.

وقد أوصت السلطات الأفراد بارتداء الكمامات ودعت إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور رعاية المسنين.

وقد طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم معلومات حول الزيادة المثيرة للقلق في حالات الأمراض التنفسية والتهاب الرئوي لدى الأطفال.
وتشير التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية إلى هذا الارتفاع الملحوظ في حالات الأمراض التنفسية في الصين.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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