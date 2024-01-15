ارتفاع أسعار الذهب بسبب الصراع في الشرق الأوسط

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب صعد بأكثر من 1% بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتهاوت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع تزايد النزاعات وتفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب الهجمات التي شنتها القوات البريطانية والأمريكية في معقل الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى ارتفاع عدد في الأسعار، ويعد البعض المعدن الأصفر ملاذا آمنا.

مدى تأثير الاهتمامات الجيوسياسية

ارتفع سعر البيع للذهب 1.2% إلى 2,043.02 دولار للأونصة، وتحسنت المعاملات الفضية 1.7% إلى 23.10 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.7% إلى 921.97 دولار، وصعد الي 1.6% إلى 999.76 دولار.

وقال محللون السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، إن الاهتمام ركز على القضايا الجيوسياسية المتزايدة التي بدأت في الشرق الأوسط، مما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

وشنت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عدد الهجمات ضد مواقع التحالف بحركة الحوثيين في عدة مدن باليمن، في حين أدى الصراع المضطرب في المنطقة المطلة على البحر الأحمر إلى ارتفاع في الأسعار.

وقامت الولايات المتحدة باتهام الجماعة اليمنية بـ 27 هجومًا على سفن بحرية تجارية في البحر الأحمر الذي يطل عليه اليمن وعلى مضيق باب المندب الذي يمر عبره أكثر من 15% من حركة التجارة العالمية.

وكانت الهجوم الأخير الذي حدث الخميس الماضي قد اطلقت خلاله الجماعة اليمنية صاروخًا باليستيًا على الممر الملاحي الدولي في منطقة خليج عدن، من دون ضرر، وفقًا لمصدر مسئول في الدفاع الأمريكي (البنتاغون).

وقد أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى ارتفاع النسبة إلى 3.4%، و ذلك أعلى من المستهدف عند 2%.

كما حدث تقلب في المؤشر الأساسي الذي يجذب أسعار الأطعمة المتنوعة، بنسبة أعلى من 3.9% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الثابت في الاجتماع اليومي في 30 و31 يناير/كانون الثاني.

وقد قام مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي بمناقشة يوم الخميس عن “عدم التقدم في مكافحة التضخم حتى يبدأ في خفض الضرائب في الوقت المناسب من شهر مارس/آذار”.