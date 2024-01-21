اختفاء طائرة متجهة إلى موسكو في أجواء أفغانستان وجارٍ البحث عنها

ذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزا فالنسيا) يوم الأحد بأن طائرة صغيرة مستأجرة، كانت تقوم برحلة من الهند إلى موسكو عبر أوزبكستان قد اختفت من شاشات الرادار أثناء تحليقها في أجواء أفغانستان في مساء السبت، تم تشكيل فريق بحث للعثور على الطائرة المفقودة.

إقليم بدخشان

وأفادت الوكالة بأن الطائرة التي تحمل اسم (داسو فالكون 10) وهي من صنع فرنسي مسجلة في روسيا وكان على متنها ستة أشخاص، بما في ذلك طاقم يتألف من أربعة أفراد وراكبين اثنين، وفقًا للمعلومات الأولية.

وقد أفاد المتحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان يوم الأحد بأنه تم تلقي بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.

وأكد في بيانه أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية في أقصى شمال البلاد.

وأعلنت الشرطة الأفغانية في شمال البلاد أنها تلقت أيضًا بلاغات عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان.

وذكرت البيانات الروسية بأن الطائرة تم تصنيعها في عام 1978 وأنها تعود ملكيتها لمجموعة أتلتيك جروب، ولم يتم الكشف عن هوية المالك الفردية.

وأضافت الوكالة أنها سوف تواصل التعاون والتنسيق مع سلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان لمواصلة جهود البحث عن الطائرة المفقودة.