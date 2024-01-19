في خبر صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الجمعة فقد أعلنت الوكالة أن بيونغ يانغ قد قامت بإجراء اختبار لنظام أسلحة نووية تحت الماء.

ويأتي هذا الاختبار كرد فعل على التدريبات العسكرية المشتركة التي نفذتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خلال هذا الأسبوع.

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء من قبل كوريا الشمالية

وقد أفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة بأن هذه التدريبات هددت بشكل خطير أمن كوريا الشمالية.

وبالتالي قامت بيونغ يانغ بإجراء اختبار مهم على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء (هايل-5-23) الذي يعد قيد التطوير في بحر كوريا الشرقي.

وفي أحداث متصلة فقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيا يوم الأحد، وذلك بعد عدة أيام من تنفيذ بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة قرب الحدود البحرية المتوترة بين البلدين.

وقد ذكرت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان بأن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق المعروف أيضًا ببحر اليابان.

ويذكر أن إطلاق الصاروخ قد جاء بعد عدة أيام من إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية قرب الحدود البحرية المتوترة مع كوريا الجنوبية، مما دفع الجانب الجنوبي لتنفيذ تدريبات مماثلة لإطلاق النار في نفس المنطقة.

وفي اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في أواخر ديسمبر الماضي فقد أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عزمه على توسيع ترسانته النووية وإطلاق مزيد من الأقمار الاصطناعية للتجسس، وذلك لمواجهة ما وصفه بالتحركات الهجومية التي تقودها الولايات المتحدة.