احترس الطلاء فيه سم قاتل… دعوة عالمية للتخلص من دهانات الرصاص وإنقاذ الملايين

تجدد منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية دعوتها لتسريع وتيرة التخلص التدريجي من الدهانات المحتوية على الرصاص, عبر مجموعة من الإجراءات ولتدابير التنظيمية القانونية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات أسبوع العمل الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص 2023, والذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر, كمبادرة من التحالف العالمي للتخلص من الدهانات المحتوية على الرصاص, تحت قيادة كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة, ومنظمة الصحة العالمية.

أكثر من 60% من دول العالم مازالت تسمح بتصنيع وتداول واستخدام الدهانات التي تحتوي على الرصاص, الذي يعد أكثر المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة والنظم البيئية.

يشهد الأسبوع الدولي للوقاية من تسمم الرصاص العديد من الفعاليات للتوعية بمخاطر التلوث بالرصاص, والتعريف بالبدائل المتاحة والأكثر أمانًا, للوصول إلى التخلص النهائي وبلا رجعة من استخدام الرصاص في الدهانات.

استخدامات الرصاص

يستخدم الرصاص في الأغراض الصناعية, مثل صناعة بطاريات السيارات وصناعة الأصباغ والدهانات, وأعمال اللحام وصناعة المجوهرات ولعب الأطفال, إلى جانب تصنيع أنواع من الذخائر ومستحضرات التجميل.

بدأ الإنسان في استخدام دهانات الحوائط التي تحتوي على عنصر الرصاص, قبل عدة قرون, وانتشر بشكل واسع, نظرا لما تتميز به من ثبات اللون ومقاومتها للتآكل, حتى بلغ ذروة الاستخدام خلال القرن العشرين.

يوجد الرصاص في القشرة الأرضية, ونظرا لندرة تواجده في مصادره الطبيعية, يجري استخراج معظم ما يتم استخدامه حاليا من المعدن السام, من عمليات إعادة التدوير, ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن استخدام هذا العنصر السام.

مخاطر صحية

نظرا للطبيعة السامة لعنصر الرصاص (pb)حيث يشكل خطرا على الصحة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة مثل الأطفال والنساء في سن الإنجاب, و الحوامل, والعمال, حيث يؤثر على العديد من أجهزة الجسم.

ووفق منظمة الصحة العالمية, يتوزع الرصاص في الجسم على الدماغ و الكبد والكليتين والعظام, كما يقوم جسم الإنسان بتخزين كميات من الرصاص في الأسنان و العظام.

وفي حالات الحمل, ينتقل الرصاص من العظام إلى الدم, ويصبح الجنين معرضا للإصابة بتسمم الرصاص في مراحل النمو الأولى, لذا يؤثر على الدماغ و الجهاز العصبي, بل أن الطفل يعد أكثر عرضه للتسمم بالرصاص, نظرا لأن مقدار ما يمتصه جسم الطفل من مصدر معين للرصاص, يفوق مقدار ما يمتصه جسم الشخص البالغ بما يتراوح بين 4-5 أضعاف, فضلا عن الطبيعة الفطرية لدى كثير من الأطفال بوضع أصابعهم في الفم, مما يزيد من احتمالات ابتلاع أجسام تحتوي على الرصاص.

ويؤثر تسمم الرصاص على البالغين, ويسفر عن أضرار طويلة الأجل, بما فيها ارتفاع ضغط الدم, ومشكلات القلب و الأوعية الدموية, وأمراض الفشل الكلوي, كما يعرض المرأة الحامل للإجهاض, أو الولادة المبكرة.

كيف نتعرض لخطر التسمم بالرصاص

تقول المهندسة إلهام رفعت, خبير إدارة المواد الخطرة, وعضو الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات (IPEN), يمكن التعرض لخطر تسم الرصاص عن طريق عدة مصادر أهمها:

استنشاق جزئيات الرصاص الناتجة عن حرق مواد تحتوي على العنصر السام.

أثناء عملية الصهر أو إعادة التدوير.

عند إزالة الطلاء المحتوي على الرصاص.

ابتلاع الغبار الملوث بالرصاص.

شرب مياه يجري نقلها في شبكات الأنابيب المحتوي على الرصاص.

تناول الأطعمة المعلبة المحفوظة في حاويا مصنوعة من الرصاص, أو عبوات يستخدم العنصر السام في لحامها لإحكام الغلق.

نصائح لتقليل الاستخدام

وتقدم الدكتورة الهام بعض النصائح للتقليل من المخاطر الناجمة عن الدهانات التي تحتوي على الرصاص وأهمها:

التحقق من جودة الدهانات, والتأكد أنها متوافقة مع المعايير البيئية والصحية, وأنها خالية من الرصاص.

ترميم وتجديد الديكور والتأكد من إزالة أي طلاء قديم قد يحتوي على رصاص.

النظافة الشخصية للأطفال, وغسل الأيدي والوجه بشكل منتظم, خاصة بعد اللعب في الأماكن المحتمل وجود طلاء ملوث بالرصاص بها.

التغذية الصحية وتناول الغذاء المتوازن لتقوية جهاز المناعة ويقلل خطر الرصاص على الجسم.

التوعية والتثقيف بخطورة التلوث بالرصاص في الدهانات على الصحة, وتوفير المعلومات والإرشادات ذات صلة الوقاية وتقليل التعرض للرصاص.

البدائل

وتشير المهندسة إلهام رفعت إلى أن هناك دهانات آمنة يمكن استخدامها بدلا من الطلاء المحتوي على الرصاص وأهمها: