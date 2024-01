احتجاجات من أمام منزل نتنياهو في إسرائيل تطالب بإقالته

تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل ليلة السبت في مظاهرات حاشدة حيث طالبوا بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل الصراع العسكري الذي تخوضه البلاد مع حركة حماس في قطاع غزة.

مظاهرات حاشدة في اسرائيل

وقد تجمعت الحشود في تل أبيب للتعبير عن غضبها واستيائها من نتنياهو، وكذلك تجمع آخرون خارج مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية شمال إسرائيل.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات فقد صرح اللواء (احتياط) جاي تسور قائلاً: (تساءلت لماذا يتم التظاهر الآن خلال فترة الحرب وعندما يكون جنودنا متحدين على الجبهة؟).

ووفقًا لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية فقد أجاب جاي تسور: (بالنسبة لي الجواب بسيط إنه واجبنا تجاه الأجيال القادمة لأن من يضعفنا ويضحي بنا من أجل احتياجاته السياسية وحبه للسلطة، لا يصلح ليقودنا إلى النصر).

وبعد مرور أقل من ثلاثة أشهر منذ بدء الحرب لم تحقق إسرائيل أهدافها في القضاء على حماس أو تحرير الرهائن الذين يحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وبدلاً من ذلك فقد استخدمت إسرائيل ضربات جوية عنيفة أسفرت عن استشهاد أكثر من 21 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وفي يوم السبت فقد أعلن نتنياهو أن (الحرب في ذروتها الآن، ونحن نقاتل على كل الجبهات، سوف يستغرق تحقيق النصر وقتًا).

وأضاف: (وكما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ستستمر الحرب لعدة أشهر إضافية).

