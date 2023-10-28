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احتجاجات تؤدي إلى إغلاق محطة جراند سنترال في نيويورك

عبد الرحمن عياد

أعلنت هيئة النقل في مدينة نيويورك أن مئات المتظاهرين الذين ينادون بوقف إطلاق النار في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين قد أغلقوا محطة جراند سنترال، وهي إحدى المراكز الرئيسية للنقل في المدينة وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).

احتجاجات تؤدي إلى إغلاق محطة جراند سنترال في نيويورك

احتجاجات تؤدي إلى إغلاق محطة جراند سنترال في نيويورك

وقد أفادت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني أن محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الاحتجاجات، ونصحت الركاب بالاستفادة من محطات بديلة وزيادة وقت الانتقال.

وقد تم رفع إحدى اللافتات داخل المبنى تحمل عبارة (احزنوا على الموتى وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء.

وقد تسببت الاحتجاجات في تعطيل رحلات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم عن طريق القطارات، وحاولت الشرطة دون جدوى إغلاق مداخل جراند سنترال ثم اكتفت بالمراقبة والسماح للمتظاهرين بالسيطرة على الردهة الرئيسية.

وبحلول الساعة السابعة مساءً ومع استمرار تواجد مئات المتظاهرين في المركز فقد طلبت الشرطة من الأشخاص المغادرة وبدأت في اعتقال العديد منهم. 

وبعد وقت قصير أعلنت الشرطة أنها لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى الصالة وخصصت مدخلين فقط للخروج.

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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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