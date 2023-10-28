أعلنت هيئة النقل في مدينة نيويورك أن مئات المتظاهرين الذين ينادون بوقف إطلاق النار في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين قد أغلقوا محطة جراند سنترال، وهي إحدى المراكز الرئيسية للنقل في المدينة وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).

احتجاجات تؤدي إلى إغلاق محطة جراند سنترال في نيويورك

وقد أفادت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني أن محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الاحتجاجات، ونصحت الركاب بالاستفادة من محطات بديلة وزيادة وقت الانتقال.

وقد تم رفع إحدى اللافتات داخل المبنى تحمل عبارة (احزنوا على الموتى وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء.

وقد تسببت الاحتجاجات في تعطيل رحلات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم عن طريق القطارات، وحاولت الشرطة دون جدوى إغلاق مداخل جراند سنترال ثم اكتفت بالمراقبة والسماح للمتظاهرين بالسيطرة على الردهة الرئيسية.

وبحلول الساعة السابعة مساءً ومع استمرار تواجد مئات المتظاهرين في المركز فقد طلبت الشرطة من الأشخاص المغادرة وبدأت في اعتقال العديد منهم.

وبعد وقت قصير أعلنت الشرطة أنها لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى الصالة وخصصت مدخلين فقط للخروج.