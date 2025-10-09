اتفاق تاريخي في غزة.. ترامب يعلن توقيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، في خطوة تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: “أنا فخور جدًا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها، وهذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا.”

وأضاف الرئيس الأميركي أن هذا الاتفاق يمثل “يومًا عظيمًا للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل ولجميع الدول المجاورة وللولايات المتحدة”، موجهًا شكره إلى قطر ومصر وتركيا لدورها في إنجاح المفاوضات، وقال:”كل التقدير لصانعي السلام!”

وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، تتضمن المرحلة الأولى وقفًا كاملًا للعمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل آخرين احتجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى انسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيًا من داخل القطاع.

ومن جانبها أكدت حركة حماس في بيان رسمي أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بـ”إنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها”، مشيدة بجهود الوسطاء وبالدور الأميركي المباشر في الوصول إلى هذا الاتفاق.

حركة حماس في بيان صحفي: – بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2025

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوصف الاتفاق بأنه “يوم عظيم لإسرائيل”، مؤكدًا أنه سيعرضه على حكومته للمصادقة النهائية وقال في تصريح رسمي:

“بمشيئة الله سنواصل معًا تحقيق أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا، بالموافقة على المرحلة الأولى من الخطة، ستتم إعادة جميع رهائننا إلى الوطن، وهذا نجاح دبلوماسي لدولة إسرائيل.”

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب أن الاتفاق سيعرض على الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس للموافقة النهائية، مشيرًا إلى أنه بعد التصويت سيتم سحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه خلال أقل من 24 ساعة.

كما أضاف أن عملية إطلاق سراح الرهائن ستبدأ خلال 72 ساعة من إقرار الاتفاق، متوقعًا أن تتم بحلول يوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير.