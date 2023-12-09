اتصال هاتفي بين الرئيس المصري والرئيس الروسي لبحث الأوضاع بجدية في غزة

في تطور هام فقد تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الإقليمية وتركز الحديث بشكل خاص على الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وخلال الاتصال قدّم الرئيس السيسي تفصيلًا للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر بهدف تحقيق وقف لإطلاق النار وذلك لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيانه أن الرئيس السيسي أشار أيضًا إلى الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لتلبية احتياجات وإغاثة السكان المدنيين في غزة.

الرئيس المصري والرئيس الروسي

وتوصل الرئيسان إلى اتفاق بشأن استمرار العمل بجدية لتحقيق وقف لإطلاق النار وأكدا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.

كما أشارا إلى ضرورة تعاون الجهود الدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.