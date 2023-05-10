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إيلون ماسك يعلن حذف حسابات المستخدمين على تويتر بعد هذه المدة

محمود سلام

في الفترة الماضية انتشرت الكثير من الأخبار حول التحديثات الجديدة التي يقوم بها مالك منصة تويتر الحالي “إيلون ماسك”، وكان من أغرب تلك التحديثات أن الحسابات الغير نشطة سيتم إغلاقها للأبد، وكذلك سحب العلامة الزرقاء من الكثير من الحسابات الشخصية الرسمية والموثقة لكبار الفنانين ولاعبي كرة القدم وسياسيون وغيرهم، كما وقد قام إيلون ماسك بتهديد إحدى الجهات مؤخرًا بمنح الحساب الشخصي لها لجهة أخرى فما هي تفاصيل الخبر؟

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حذف حسابات تويتر الشخصية

هدد مالك تويتر الشهر السابق إحدى الإذاعات الشهيرة وهي الإذاعة الوطنية العامة بأنه سيتم إعطاء حساب تلك الإذاعة على تويتر لجهة أخرى بعد أن توقف لمدة عن النشر، وقامت الإذاعة بهذا الفعل بعد أن تم الإشارة إلى تدخل الحكومة في المحتوى المنشور، وهو ما لم تعتد عليه الإذاعة، حيث إنها تملك ما يقرب من حوالي 52 حساب نشط على المنصة كانوا مُعرضين للتوقف،لذلك يوضح إيلون ماسك أنه يجب على جميع مستخدمي تويتر التسجيل ولو لمرة واحدة فقط في الشهر للحساب الشخصي حتى لا يتوقف الحساب نهائيًا.

انخفاض عدد المتابعين على تويتر

كما وتوضح منصة رويترز أن الحسابات التي لم تنشط على مدار السنوات الماضية سواء لم يتم التسجيل بها أو النشر من خلالها، فسيتم حذفها مباشرةً، كما وأكدت أن هناك بعض الحسابات التي تم تقليل عدد متابعيها بالفعل، بالإضافة إلى حذف العلامة الزرقاء من الكثير من الحسابات الكبرى لعدم دفع قيمة الاشتراك الشهري التي أقرها إيلون ماسك.

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محمود سلام

أنا أعمل مبرمج وأرغب التعمق في عالم البرمجة، أهوى السفر إلى المدن الجديدة وتجربة مغامرات جديدة، أحب الكتابة والصحافة

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