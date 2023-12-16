إيلون ماسك يخطط من أجل افتتاح جامعة في تكساس

يخطط إيلون ماسك لإنشاء جامعة في أوستن، وفقًا للإقرارات الضريبية من مؤسسة الملياردير الخيرية The Foundation.

ايلون ماسك - مصدر الصورة: BBC

وستبدأ المؤسسة الجديدة، التي تلقت تمويلا من ماسك بقيمة حوالي 100 مليون دولار، بمدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعتزم المؤسسة توسيع عملياتها لاحقًا لإنشاء جامعة مخصصة للتعليم عالي المستوى، وفقًا لطلب الإعفاء الضريبي المقدم إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

توظف الجامعة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة وتقدم دورات تقليدية وخبرات تعليمية عملية بما في ذلك المحاكاة ودراسات الحالة ومشاريع التصنيع والتصميم والمختبرات، وفقًا لطلب التقديم المقدم من المؤسسة الخيرية في أكتوبر 2022.

وجاء في الطلب: “تم تصميم المدرسة للاعتماد على منهج صارم قائم على المشاريع لتلبية الاحتياجات التعليمية لأولئك الذين لديهم إمكانات أكاديمية وعلمية”.

تخطط مدرسة Elon Musk في البداية لتسجيل حوالي 50 طالبًا، ثم التوسع بمرور الوقت، وتتوقع أن يتم تمويلها من خلال التبرعات والرسوم الدراسية، على الرغم من أنها تشير إلى أنها تقدم منحًا دراسية لدعم الطلاب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحضور.

يأتي دخول Elon Musk في مجال التعليم في وقت تحظى فيه الصناعة باهتمام متزايد وتصبح أوستن مركزًا متناميًا للتعليم البديل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفتتح فيها إيلون ماسك مدرسة أو يعرب عن اهتمامه بإنشاء جامعة.

أنشأ ماسك مدرسة Ad Astra في المقر الرئيسي لشركة SpaceX في كاليفورنيا منذ حوالي عقد من الزمن لتعليم أطفاله الصغار وأطفال الموظفين الآخرين.

توسعت المدرسة منذ ذلك الحين لتشمل برامج التعليم عبر الإنترنت وانتقلت إلى تكساس مع ماسك في عام 2020.

وتشير هذه الخطوة إلى أن ماسك يتطلع إلى توسيع إمبراطوريته من النفوذ إلى ما هو أبعد من منصة التواصل الاجتماعي X التي يديرها الآن، بالإضافة إلى الشركات المتعددة الأخرى التي يمتلكها ويقودها، واستثماراته في تطوير الذكاء الاصطناعي.