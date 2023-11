إيلون ماسك يثير الجدل بسبب تصريحاته عن غزة

في الساعات الماضية، أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نصيحته للإسرائيليين، خلال مقابلته مع المذيع الشهير ليكس فريدمان في الولايات المتحدة أمس الجمعة.

حيث أعرب ماسك عن رأيه بأن إسرائيل يجب أن تتصرف بلطف قدر الإمكان، وأشار إلى أن مبدأ العين بالعين والسن بالسن يزيد من تفاقم الوضع.

وقال ماسك: “مقابل كل عنصر من حماس الذي قتلته إسرائيل، كم عنصر آخر تم إنشاؤه؟” وأكد أن تطبيق مبدأ الانتقام يؤدي فقط إلى زيادة العنف والغضب.

قتل الأطفال سيؤدى إلى مزيد من العنف

وأشار إلى أن إسرائيل، إذا قتلت أطفالاً في غزة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الغضب وقد يؤدي على المدى البعيد إلى الإرهاب، وأعتبر أن حماس تستهدف تحقيق رد فعل عدواني مبالغ فيه من إسرائيل، وأنهم يستغلون هذا الرد لجذب دعم المسلمين في جميع أنحاء العالم لقضية غزة وفلسطين.

وفي الوقت نفسه، شدد ماسك على ضرورة قتل عناصر حماس أو سجنهم من قبل القوات الإسرائيلية، ودعا أيضًا إلى إدخال المساعدات إلى غزة.

مقابلة مثيرة للجدل

بعد هذه المقابلة، انتشر اسم ماسك ومحتوى المقابلة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً كبيرً.

🚨🇮🇱 “If you kill somebody’s child in Gaza, you’ve made at least a few Hamas members.” – @elonmusk

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 10, 2023