إيلون ماسك يتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية

قام رجل الأعمال الأمريكي الشهير “إيلون ماسك” باتهام إدارة الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” بتشجيعهم للهجرة غير الشرعية، حيث أكد ماسك بأن أرقام أعداد الأشخاص القادمين للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهجرة غير الشرعية تقوم بالحديث عن نفسها.

صورة رجل الاعمال الامريكي إيلون ماسك-المصدر: موقع BBC

وقامت القناة الشهيرة “فوكس نيوز” بالنقل عن بعض المصادر داخل هيئة الجمارك الامريكية بأن أعداد الأشخاص الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دولة المكسيك قد تجاوز حاجز 302 ألف شخص خلال ديسمبر لعام 2023، وهذا يعتبر أحد الأرقام القياسية الجديدة.

وقام رجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك” بالتغريد من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير “X” قائلًا: في الوقت الحالي لا يوجد شك بأن تلك الإدارة الحالية “إدارة الرئيس الأمريكي بايدن” تقوم بالعمل على ترويج الهجرة غير الشرعية، حيث أن جميع الأرقام الأخيرة تقوم بالحديث عن نفسها.

Almost no one seems to be aware of the immense size and lightning growth of this issue. According to the mayors, it is already overwhelming essential services in New York, Chicago and other cities. https://t.co/DcMQIUbCOM — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2023

حيث جاءت تلك التغريدة لرجل الأعمال إيلون ماسك ردًا على الإحصائيات الصادرة من هيئة الهجرة غير الشرعية خلال عهد رؤساء الولايات المتحدة الثلاثة الأخيرة وهم “أوباما، ترامب وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن، حيث جاءت إحصائيات الرئيس الحالي بايدن هي الأسوأ.

وقد زار إيلون ماسك مدينة إيجل باس والمتواجدة داخل ولاية تكساس وذلك خلال نهاية شهر ديسمبر للعام الماضي 2023، وذلك من أجل إظهار للجماهير الأزمة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، حيث قام إيلون ماسك بالدعوة إلى وقف التدفق الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، حيث أن هذا الأمر يتسبب في إنهيار كامل لمنظومة الضمان الإجتماعي.

يذكر أن الخلافات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية هي أحد الأسباب الرئيسية في فشل الكونغرس الأمريكي بشأن الموافقة على الطلب المقدم من البيت الأبيض من أجل تقديم المساعدة إلى أوكرانيا، حيث تؤكد المعارضة الأمريكية الحالية بأن النهج الخاص بالرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” يقوم بترك الحدود مفتوحة.

هذا وقد قام غريغ أبوت “حاكم الولاية الأمريكية تكساس” بتوجيه الاتهام إلى إدارة جو بايدن بشأن مشكلة تفاقم الوضع حول الهجرة غير الشرعية.

حيث قام غريغ بوت بالتغريد من خلال صفحته الرسمية داخل موقع التواصل الاجتماعي “X” قائلًا: يقوم الرئيس جو بايدن بفتح أبوابنا مع الحدود الجنوبية بدلًا من أن يقوم بحمايتنا، يعتبر هذا هو أقصى درجات الفشل الإداري من قبل الحكومة الفيدرالية.

#OperationLoneStar continues to hold the line against President Biden’s border crisis. Texas will use every tool and strategy to secure the border in the federal government’s absence. pic.twitter.com/zVrotKkFq4 — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) January 3, 2024

ولهذا فإن إدارة الجمارك والهجرة الأمريكية تقوم في الوقت الحالي بإرسال العديد من الموظفين الإضافيين وذلك من أجل القيام بحماية تلك الحدود، ومحاولة التعامل مع الأعداد الهائلة من الأشخاص المهاجرين من خلال الحدود الجنوبية.

يذكر أن الشبكة الشهيرة “فوكس” قد قامت بالتأكيد على أنه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 قد تم ضبط ما يزيد عن 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.

وتشير الدلائل في الوقت الحالي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخسر الكثير من المؤيدين له بسبب موقف بايدن من التعامل مع الحرب الدائرة داخل قطاع غزة.