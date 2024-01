إيلون ماسك يتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية

قام رجل الأعمال الأمريكي الشهير “إيلون ماسك” باتهام إدارة الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” بتشجيعهم للهجرة غير الشرعية، حيث أكد ماسك بأن أرقام أعداد الأشخاص القادمين للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهجرة غير الشرعية تقوم بالحديث عن نفسها.

صورة رجل الاعمال الامريكي إيلون ماسك-المصدر: موقع BBC

وقامت القناة الشهيرة “فوكس نيوز” بالنقل عن بعض المصادر داخل هيئة الجمارك الامريكية بأن أعداد الأشخاص الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دولة المكسيك قد تجاوز حاجز 302 ألف شخص خلال ديسمبر لعام 2023، وهذا يعتبر أحد الأرقام القياسية الجديدة.

وقام رجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك” بالتغريد من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير “X” قائلًا: في الوقت الحالي لا يوجد شك بأن تلك الإدارة الحالية “إدارة الرئيس الأمريكي بايدن” تقوم بالعمل على ترويج الهجرة غير الشرعية، حيث أن جميع الأرقام الأخيرة تقوم بالحديث عن نفسها.

Almost no one seems to be aware of the immense size and lightning growth of this issue.

According to the mayors, it is already overwhelming essential services in New York, Chicago and other cities. https://t.co/DcMQIUbCOM

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2023