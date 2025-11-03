إيلون ماسك يتصدر قائمة الأسماء المرشحة لتطوير “قبة ترامب الذهبية” للدفاع الصاروخي

أصبح إيلون ماسك وشركته “سبيس إكس” من أبرز الأسماء المرشحة لتطوير مشروع القبة الذهبية الذي كشف عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. الهدف من هذا المشروع هو حماية الأراضي الأميركية من أي هجمات جوية، حتى تلك التي قد تأتي من الفضاء، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

القبة الذهبية ستكون نظام دفاعي متكامل، يقدر يتصدى للصواريخ والطائرات المعادية التي يمكنها تهدد الولايات المتحدة. الفكرة تشبه نظام القبة الحديدية اللي استخدمته إسرائيل لفترة طويلة لحماية نفسها.

لم يكشف “البنتاغون” بعد عن تفاصيل واضحة تخص المشروع. ومن المعروف أن عقد “سبيس إكس” قد يصل قيمته إلى ملياري دولار، لكنه لن يكون العقد الوحيد بسبب ضخامة المشروع. من المتوقع أن تشارك شركات أخرى مثل “أندرويل” و”بلانتير” في هذا العمل أيضاً.

وقال ترامب إنه يريد إنهاء المشروع قبل ما يترك البيت الأبيض في يناير 2029 (رويترز). شركة “سبيس إكس” مسؤولة عن بناء شبكة تتألف من 600 قمر صناعي. الهدف منها هو رصد الصواريخ والطائرات المعادية قبل ما توصل للأراضي الأمريكية. كمان في مشروعين آخرين، واحد لبناء شبكة اتصالات عسكرية للبنتاغون، والثاني خاص بتتبع المركبات.

ترامب كان قد أعلن سابقًا عن رغبته في بناء وتسليم نظام القبة الحديدية قبل أن يغادر البيت الأبيض في يناير 2029، وقال إن هذه القبة الذهبية ستكون قادرة على صد أي صواريخ تُطلق باتجاه الولايات المتحدة، حتى لو جاءت من الفضاء، مضيفًا أن تكلفة هذا المشروع قد تصل إلى 175 مليار دولار.

لكن مكتب الميزانية في الكونغرس يرى الأمور بشكل مختلف. هم يتوقعون أن التكلفة الحقيقية قد تصل إلى 524 مليار دولار، وأن المشروع قد يستغرق أكثر من 20 سنة ليكتمل، حسب ما جاء في تقرير منفصل نشرته صحيفة “إندبندنت”.