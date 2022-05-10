إيلون ماسك يتحدث عن موته في ظروف غامضة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعض تصريحات للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الغريبة والتي تركت الحيرة علي رواد مواقع التواصل، فيما وكتب إيلون ماسكا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إذا مت في ظروف غامضة، كان من الرائع التعرف عليكم”

فيما وأعادت نشر التغريدة، والدة إيلون ماسك قائلة، “هذا ليس مضحكا!”، ورد إيلون ماسكا على والدته قائلا، “آسف، سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة”.

صفقة نقل ملكية موقع التواصل الاجتماعي تويتر

واستطاع رجل الأعمال الأمريكي الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصفقة بلغت 44 مليون دولار، ويسعى ماسك إلى تغيرات كثيرة داخل هيكل إدارة الموقع ومنها، تسريح ألف موظف من فريق عمل تويتر، واستقطاب كادر جديد على مدار ثلاث سنوات قادمة، وينوي رفع عدد موظفي الشركة إلى نحو 11 ألف موظف، مقارنة ب7500 حاليا.