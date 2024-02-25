أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم السبت رفع العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على النيجر.

وكانت هذه العقوبات قد فرضت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في العام الماضي، والتي كانت تهدف إلى وقف الانقلاب واستعادة النظام الديمقراطي.

وقد أعلن رئيس مفوضية إيكواس عمر أليو توراي، هذا القرار بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأوضح رئيس مفوضية إيكواس بأن العقوبات سوف ترفع على الفور، مما يعني إعادة فتح الحدود والمجال الجوي بين النيجر ودول الإقليم الأخرى.

وقد أشار عمر توراي إلى أن هذا القرار جاء “لأسباب إنسانية بحتة” بهدف تخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب النيجيري جراء هذه العقوبات، وأوضح أن هناك ما يُعرف بالعقوبات الفردية المستهدفة والعقوبات السياسية التي تظل سارية المفعول.



إيكواس ترفع العقوبات التجارية عن النيجر بعد الانقلاب

ويذكر بأن “إيكواس” قد فرضت العقوبات على النيجر بعد الانقلاب الذي جرى في يوليو الماضي وأدى إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.